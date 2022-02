Port-au-Prince (AFP). Haïti: déjà des incidents lors des élections législatives

Quatre heures à peine après le début officiel du scrutin pour les législatives en Haïti, des incidents avaient déjà émaillé la tenue de ces élections maintes fois retardées. Un bureau de vote a été saccagé dans le centre-ville de Port-au-Prince par des individus encore non identifiés, a constaté une journaliste de l'AFP. Ces élections législatives en Haïti sont le premier scrutin organisés depuis l'arrivée au pouvoir du président Michel Martelly en mai 2011. Avec près de quatre années de retard, les 5,8 millions d'électeurs sont appelés à élire l'ensemble de leurs députés et deux tiers du Sénat, dans le pays le plus pauvre de la Caraïbe et du continent américain. Plus de 1.800 candidats sont en lice pour les 139 postes parlementaires à pourvoir ce dimanche lors d'un scrutin où des violences sont redoutées. "Ils sont entrés, ont hurlé que les élections étaient manipulées par le pouvoir," témoigne Dieunel, membre du bureau de vote saccagé. "Ils ont ouvert les urnes et ont déchiré les bulletins. Certains à l'extérieur nous jetaient des bouteilles et des pierres. Nous ne pouvions rien faire: c'est un travail que l'on fait, on n'est pas là pour risquer notre vie", se désole le jeune homme. Devant les morceaux de bulletins qui jonchaient la cour de l'école servant de bureau de vote, les policiers et officiers du conseil électoral provisoire (CEP) sont venus sur place constater la violation du processus et placé les urnes en sécurité. Les habitants du quartier se partageaient déjà le reste des bulletins comme souvenir. Les représentants du CEP n'étaient pas encore en mesure de déterminer si ce centre de vote allait pouvoir rouvrir dans la journée. - Important retard - Nombre de bureaux à travers le pays ont ouvert avec un important retard. En cause, la médiation impossible entre les mandataires des partis politiques. Légalement, tout candidat au poste de député ou sénateur peut être représenté par un mandataire dans les bureaux de vote de sa circonscription. Mais l'abondance de prétendants aux postes parlementaires rend impossible cette observation dans des locaux exigus. "Nous autorisons cinq représentants de partis politiques à assister simultanément aux opérations électorales dans un bureau", a indiqué Pierre-Louis Opont, le président du CEP, lors d'une conférence de presse jeudi. "C'est aux mandataires de réaliser un tirage au sort pour déterminer un roulement dans leur travail d'observation." Mais ces arrangements informels ont été source de nombreux conflits depuis l'ouverture des bureaux de vote dans la capitale comme en province. "Ils ne nous laissent pas entrer," hurle une femme en parlant des membres du bureau de vote de Port-au-Prince où son parti l'a affectée. "Ils ont choisi les mandataires du PHTK (parti présidentiel), de Bouclier (proche du pouvoir, ndlr.) et de Vérité (parti proche de l'ancien chef d'Etat René Préval, ndlr.) et disent maintenant qu'il n'y a plus de place. C'est pas acceptable, ils veulent voler l'élection." Le porte-parole du conseil électoral provisoire (CEP) s'est cependant déclaré optimiste. "Nous constatons les ouvertures tardives, causées surtout par l'arrivée tardive du personnel affecté aux bureaux de vote", a expliqué Richardson Dumel à l'AFP, "mais nous allons rattraper ce retard au cours de la journée". En raison d'une crise profonde entre le président Michel Martelly et l'opposition, aucun scrutin n'a pu être organisé dans le pays depuis 2011, alors que le pays peine toujours à se relever du terrible séisme de 2010, qui a encore aggravé une situation économique et sociale déjà catastrophique. Craignant des violences, la police nationale a mobilisé plus de 7.000 agents à travers le pays et la Mission de stabilisation en Haïti de l'ONU (Minustah) est également prête à offrir son soutien. Samedi, la police a interpellé dans le centre du pays une vingtaine de personnes pour port d'arme illégal. Le président Michel Martelly ainsi que les membres du conseil électoral provisoire ont lancé des appels au calme, tout en restant confiants dans la bonne tenue du scrutin. "Nous sommes un peuple non violent," a assuré Richardson Dumel. "Les Haïtiens vont pouvoir faire le choix de leurs représentants sans inquiétude et cette démarche démocratique est la seule qui peut permettre au pays d'avancer."

