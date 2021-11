Paris (AFP). La jeune femme pompier, blessée vendredi en intervention, est morte

Un des deux pompiers de Paris grièvement blessés vendredi lors d'une intervention en Seine-Saint-Denis, une jeune femme de 26 ans, est décédé samedi matin, a annoncé le ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'une femme sapeur-pompier de Paris décède en intervention, a précisé un porte-parole des pompiers interrogé par l'AFP. Le deuxième pompier blessé vendredi est toujours hospitalisé dans un état grave, explique dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui lui adresse "ses voeux de rétablissement". Le ministre "a appris avec une grande tristesse le décès ce matin" de la jeune femme, "un des deux sapeurs-pompiers de Paris grièvement brûlés lors d'une intervention hier soir sur la commune de Livry Gargan", selon ce communiqué du ministère. Il adresse "ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à tous ses collègues de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris". La jeune femme "avait fait de sa passion et de son altruisme son métier, pour porter assistance aux autres. Elle procédait hier soir avec son équipier à l'extinction d'un feu de pavillon lorsqu'ils ont été tous deux très grièvement blessés et secourus par leurs camarades", est-il précisé. Les deux victimes, appartenant au centre d'incendie et de secours de Bondy de la 14e compagnie d'incendie de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, avaient été héliportées et hospitalisées en région parisienne.

