Paris (AFP). Décès d'une jeune femme pompier de Paris blessée en intervention

Un des deux pompiers de Paris grièvement brûlés vendredi lors d'une intervention en Seine-Saint-Denis, une jeune femme de 25 ans dont François Hollande a salué le "courage" et la "bravoure", est décédé samedi matin. Son équipier est gravement brûlé et son pronostic vital reste engagé, a précisé le préfet de Seine-Saint-Denis. Le caporal-chef Aurélie Salel est la première femme sapeur-pompier de Paris décédée en intervention, ont précisé les pompiers à l'AFP. La jeune femme "est morte dans l'accomplissement de sa mission avec courage et bravoure", a salué dans un communiqué François Hollande, qui a dit son "émotion" et sa "tristesse". Le président de la République a souhaité un "rapide rétablissement" à son équipier "toujours hospitalisé dans un état grave". Avec son équipier, elle tentait d'éteindre un feu de pavillon à Livry-Gargan lorsque tous deux ont été très grièvement blessés. Secourues par leurs collègues, les deux victimes ont été évacuées par hélicoptères et hospitalisées, mais "l'état de santé de la jeune femme, en dépit des soins prodigués, s'est malheureusement dégradé pendant la nuit. Elle est décédée ce matin à 5h", ont expliqué Bernard Boucault, préfet de police, et le général Gaëtan Poncelin de Raucourt, commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) dans un communiqué commun. Ils ont décrit une jeune femme qui "a toujours fait preuve d'un engagement courageux". Elle avait rejoint les pompiers de Paris en décembre 2009 et était également sapeur-pompier volontaire dans l'Aude. Aurélie Salel "avait fait de sa passion et de son altruisme son métier, pour porter assistance aux autres", a dépeint dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le préfet de Seine-Saint-Denis ont transmis leurs condoléances à la famille de la jeune sapeur-pompier ainsi qu'à ses collègues. "Tristesse après la disparition d'une sapeur-pompier suite à une intervention. V?ux de rétablissement pour son collègue grièvement blessé", a écrit Manuel Valls sur son compte Twitter. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, a exprimé dans un communiqué sa "vive émotion". Il a adressé, "au nom de la représentation nationale", ses condoléances à la famille de la jeune femme et à ses proches et délivré "un message de solidarité et de reconnaissance à l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Brigade". Stéphane Troussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, a fait part de son "infinie tristesse". Dans un communiqué, il rend hommage "à une femme qui a choisi, malgré les dangers de ce métier, de devenir une sauveuse de vies".

