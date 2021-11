Villa Unión (Argentine) (AFP). Crash en Argentine: les Français ont quitté Villa Union pour Buenos Aires

L'équipe de tournage et les quatre sportifs français ayant participé à l'émission de télé-réalité "Dropped" en Argentine ont quitté jeudi soir leur hôtel de Villa Union (nord-ouest) pour Buenos Aires, où ils prendront vendredi un vol pour Paris. Ils ont pris la route en minibus pour la capitale argentine, à 1.100 km de Villa Union, escortés par la gendarmerie, a constaté l'AFP. Le nageur Alain Bernard, le patineur Philippe Candeloro, la cycliste Jeannie Longo, la snowboardeuse Anne-Flore Marxer et une vingtaine de salariés d'Adventure Line Production (ALP) qui réalisaient en Argentine une série d'émissions de téléréalité pour TF1 sont attendus samedi à Paris. Ils avaient été autorisés à quitter le pays par le juge fédéral Daniel Herrera, chargé de l'enquête sur la collision d'hélicoptères qui a tué lundi à Villa Castelli (nord-ouest) huit Français dont la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et cinq salariés d'ALP et deux pilotes argentins.

