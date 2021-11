Washington (AFP). Etats-Unis: deux policiers blessés à Ferguson lors d'une manifestaiton antiraciste

Deux policiers ont été grièvement blessés par balles jeudi matin dans la ville américaine de Ferguson (Missouri), déjà théâtre d'émeutes l'été dernier, lors d'une nouvelle manifestation dénonçant le racisme des policiers blancs vis-à-vis des Noirs. L'un des policiers a été touché au visage et l'autre à l'épaule par des coups de feu tirés au moment de la dispersion d'un rassemblement devant le commissariat de la ville, a déclaré aux journalistes le chef de la police du comté de Saint Louis, Jon Belmar. Les deux policiers, âgés de 32 et 41 ans, sont grièvement blessés mais conscients, a-t-il précisé. Ferguson a vécu l'an dernier des semaines de manifestations et d'émeutes après la mort le 12 août d'un jeune Noir de 18 ans, Michael Brown, tué de 12 balles par le policier Darren Wilson, 28 ans, qui a depuis quitté la police sans être poursuivi. Mercredi, le chef de la police locale, Thomas Jackson, a annoncé sa démission après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice qui détaillait les pratiques racistes de la police et de la municipalité de Ferguson, ville à majorité noire mais dont les responsables sont blancs. Cette annonce n'a pas suffi à calmer les esprits. Et quelques heures plus tard, une soixantaine de personnes s'étaient rassemblées pour protester devant le commissariat. - Au moins 3 coups de feu - Selon John Belmar, les manifestants étaient en train de se disperser quand au moins trois coups de feu ont été tirés. "Les deux policiers se trouvaient là lorsqu'on leur a tiré dessus. Simplement parce que c'était des policiers", a-t-il déclaré. Selon un témoin, Markus Roehrer, l'ambiance était tendue, mais il a d'abord cru, en entendant les coups de feu, qu'il s'agissait de pétards, a-t-il raconté sur CNN. "Quand j'ai vu les policiers tomber, je me suis dit que c'était bien pire", a-t-il dit. Dans une vidéo amateur diffusée par CNN, on entend des tirs et on voit les gens fuir paniqués. On peut aussi entendre un gémissement, puis on voit des policiers s'affaisser. La provenance des tirs n'a pas été clairement déterminée, a précisé John Belmar. Selon Markus Roehrer, les coups de feu provenaient d'une certaine distance derrière les manifestants. "Leur mettre ça sur le dos serait totalement injuste", a-t-il encore déclaré à CNN. - Rapport dévastateur - La démission du chef de la police de Ferguson, réclamée par de nombreux militants et organisations des droits civiques, est intervenue une semaine après la publication du rapport accablant du ministère de la Justice.

