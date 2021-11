Washington (AFP). Etats-Unis: deux policiers grièvement blessés par des tirs à Ferguson

Deux policiers ont été grièvement blessés par des tirs jeudi matin dans la ville de Ferguson (Missouri), théâtre d'émeutes l'été dernier après la mort d'un jeune Noir tué par la police de la ville, a indiqué la police. Ces tirs ont eu lieu alors que des policiers faisaient face à un groupe de protestataires devant le commissariat de la ville peu après la démission du chef de la police locale accusée de racisme dans un rapport officiel, après la mort du jeune Michael Brown, tué par un de ses policiers. L'un des deux policiers a été touché au visage et l'autre à l'épaule par des tirs qui ont éclaté alors que la police tentait de disperser une nouvelle manifestation contre le traitement des Noirs par la police accusée de racisme, a indiqué aux journalistes le chef de la police du comté de St. Louis, Jon Belmar. "Les deux policiers se trouvaient là lorsqu'on leur a tiré dessus. Simplement parce que c'était des policiers", a déclaré Jon Belmar, précisant qu'ils étaient conscients mais que leurs blessures étaient graves. Markus Roehrer, un témoin a déclaré sur CNN que l'ambiance du rassemblement était tendue, mais qu'il a d'abord pensé, en entendant les coups de feu, qu'il s'agissait de pétards. "Quand j'ai vu les policiers tomber, je me suis dit que c'était bien pire", a-t-il dit. Dans la petite vidéo amateur diffusée par CNN, où l'on entend les tirs, on voit les gens fuir dans un mouvement de panique. On entend un gémissement, puis on voit des policiers s'affaisser. Belmar a dit qu'on ne savait pas vraiment d'où provenaient les tirs. Mais Roehrer a dit que le bruit des tirs provenait de derrière le petit groupe de protestataires, dont il a estimé le nombre à 40 personnes lorsque les tirs ont éclaté. "Leur mettre ça sur le dos serait totalement injuste", a-t-il encore déclaré à CNN.

