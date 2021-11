Miami (AFP). Trois astronautes de l'ISS de retour sur Terre

Un astronaute américain et deux cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) sont revenus sur Terre jeudi après avoir voyagé à bord d'un vaisseau Soyouz, suite à un séjour de six mois dans l'espace. Barry Wilmore, Yelena Serova et Alexander Samokutyaev se sont posés dans les steppes du Kazakhstan, à l'aube jeudi matin. "L'équipage de l'expédition 42 est de retour sur Terre", a déclaré le commentateur de la chaîne de télévision de la Nasa, Rob Navias. Les deux Russes et l'Américain avaient été lancés vers l'ISS à bord d'un Soyouz le 26 septembre, passant au total 167 jours dans la Station spatiale et parcourant plus de 112 millions de kilomètres durant ce périple, précise la Nasa sur son site internet. Les astronautes restent six mois dans l'ISS. Le prochain lancement d'un Soyouz est prévu depuis Baikonour au Kazakhstan le 28 mars, avec à bord l'astronaute américain Scott Kelly et les cosmonautes russes Mikhail Kornienko et Gennady Padalka. Scott Kelly et Mikhail Kornienko feront un séjour d'un an dans l'avant-poste orbital, une durée dans précédent pour les membres d'équipage. Cette expérience vise à "collecter des données biomédicales pour préparer les missions habitées de longue durée dans l'espace", a rappelé la Nasa.

