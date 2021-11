Beyrouth (AFP). L'EI affirme avoir exécuté un Arabe israélien accusé d'espionner pour le Mossad

Le groupe Etat islamique (EI) a diffusé mardi une vidéo affirmant montrer l?exécution par un jeune garçon d'un Arabe israélien accusé d'espionner pour le compte des services secrets israéliens. Sur la vidéo de plus de 10 minutes, on voit un homme présenté comme Muhammad Said Ismail Musallam vêtu d'une combinaison orange, ainsi que son passeport israélien. Il est ensuite abattu d'une balle dans la tête par le jeune garçon, habillé en treillis. Un jihadiste, s'exprimant en français, menace de s'en prendre aux Israéliens, après avoir évoqué la récente attaque ayant visé des juifs en France.

