Beyrouth (AFP). L'EI revendique l'exécution d'un Arabe israélien dans une nouvelle vidéo

Le groupe Etat islamique a diffusé mardi une vidéo de l?exécution par un jeune garçon d'un Arabe israélien accusé d'espionner pour le Mossad, les services secrets israéliens, et dans laquelle un jihadiste menace en français de s'en prendre à Israël. C'est la première fois que l'EI, qui a exécuté des dizaines de personnes et diffusé des images insoutenables de décapitations ayant choqué l'opinion internationale, revendique l'assassinat d'un Arabe israélien. Dans la vidéo de plus de dix minutes postée sur des comptes jihadistes, un jeune garçon vêtu d'une longue tunique et d'un treillis, abat, d'une balle dans le front, un homme présenté comme Muhammad Said Ismail Musallam, avant de tirer plusieurs balles sur son cadavre. A ses côtés, un jihadiste s'exprimant en français évoque la récente attaque ayant visé des juifs en France et menace de s'en prendre aux Israéliens et de conquérir Jérusalem. Outre l?exécution, on peut voir un gros plan sur le passeport de la victime, ainsi qu'une liste de noms accompagnés de photos d'hommes présentés comme des espions d'Israël. Selon les estimations officielles, la France est l'un des principaux pays occidentaux dont sont originaires des jihadistes en Syrie, où 90 Français ont été tués au combat. - Démenti - En février, le père de Muhammad Said Ismail Musallam avait démenti que son fils ait travaillé pour le Mossad, après la publication dans Dabiq, la revue en anglais de l'EI, d'un article présenté comme l'interview d'un jeune de 19 ans envoyé, selon les jihadistes, en Syrie par l'agence du renseignement israélien. "Mon fils est innocent. ISIS (l'une des appellations de l'organisation Etat islamique, ndlr) l'accuse parce qu'il a essayé de s'enfuir", avait-il dit à l'AFP, sans contester que son fils avait interrompu son service civil israélien pour partir faire le jihad en Syrie. A la suite de la diffusion de la vidéo mardi, le père du jeune homme exécuté a affirmé qu'il "ne savait rien". "Des gens nous appellent, nous disent que l'État islamique a diffusé une vidéo dans laquelle Mohammed dit qu'il travaille pour le Shin Bet (service de sécurité intérieure, ndlr) isarélien. Ce n'est pas vrai; mon fils ne travaille pas pour le Shin Bet. L'EI dit cela pour terroriser le monde." a-t-il ajouté. "Il est mort, c'est un martyr. Mohamed n'était qu'un enfant, un bébé, il n'avait que 19 ans" a dit son père qui a souligné que son fils "n'était absolument pas pratiquant" et qu'il avait probablement été recruté à travers l'internet. Un porte-parole du Shin Beth avait affirmé que le jeune homme était parti le 24 octobre pour la Turquie, d'où il était passé en Syrie, et que, selon les informations israéliennes, il avait rejoint l'EI. Mais "de sa propre initiative et à l'insu de ses parents", selon le porte-parole. Les services de sécurité israéliens ont fait état ces derniers mois d'Arabes israéliens tués dans les rangs d'organisations jihadistes, et ont annoncé en janvier l'arrestation de sept Arabes israéliens accusés de planifier la création d'une cellule de l'EI en Israël. - 'Vidéo choc' - En août, l'EI avait mis en ligne les images de la décapitation du journaliste américain James Foley, 40 ans, enlevé dans le nord de la Syrie en novembre 2012. Plusieurs autres vidéos insoutenables d'exécutions avaient suivi, dont la décapitation en septembre de Steven Sotloff, un journaliste américano-israélien. Le groupe extrémiste affirmait alors agir en représailles de la formation d'une coalition internationale antijihadiste par les Etats-Unis, qui mènent des frappes depuis plusieurs mois en Irak et en Syrie, où l'EI a saisi de vastes territoires et déclaré un "califat". D'autres vidéos, dont celle d'un pilote jordanien de la coalition brûlé vif dans une cage, ont choqué le monde.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire