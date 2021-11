Paris (AFP). Exécution d'un Arabe israélien par l'EI: ouverture d'une enquête en France

La justice française a lancé une enquête notamment pour assassinat après la vidéo d'exécution d'un Arabe israélien par l'organisation État islamique (EI), où apparaît un homme s'exprimant en français, a annoncé jeudi à l'AFP une source judiciaire. Sur les images, on voit un jihadiste s'exprimant en français en compagnie d'un enfant d'une douzaine d'années qui semble exécuter avec un pistolet un homme présenté comme un espion d'Israël. Selon des sources proches du dossier, il s'agit probablement de Sabri Essid, un Français proche de Mohamed Merah, et de son beau-fils. Ces identifications n'ont pas été confirmées de source officielle française. L'enquête a été ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs criminelle en relation avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme et incitation à commettre des actes de terrorisme. C'est la première application en France de ce chef de poursuites. Sabri Essid est le fils d'un compagnon de la mère de Mohamed Merah, le tueur au scooter qui avait assassiné sept personnes -trois militaires et quatre juifs-, il y a exactement trois ans en mars 2012 à Toulouse et Montauban. Les deux hommes étaient proches. Âgé de 31 ans, Sabri Essid est parti pour la Syrie au printemps 2014, avec des proches, dont une autre figure du jihadisme français dans le Sud-Ouest, Thomas Barnouin. Les deux hommes avaient été interceptés en 2006 par l'armée syrienne alors qu'ils se rendaient en Irak pour y prendre part au jihad contre les forces de la coalition internationale. Ils avaient été condamnés en 2009 à cinq ans de prison. Dans l'enregistrement, l'homme qui pourrait être Sabri Essid menace Israël et évoque en français la récente attaque contre l'Hyper Cacher à Paris, où Amédy Coulibaly a assassiné quatre juifs.

