Paris (AFP). Sabri Essid, proche de Merah, très probablement filmé par l'EI dans une vidéo d'exécution

Le jihadiste s'exprimant en français dans une vidéo d'exécution diffusée mardi par le groupe État islamique est "très probablement" Sabri Essid, un proche de Mohamed Merah, et l'enfant qui tue le prisonnier est le fils de sa femme, ont indiqué jeudi des sources concordantes. Selon une source proche du dossier, qui demande à rester anonyme, "il y a une forte probabilité" que le jihadiste filmé en compagnie d'un enfant d'une douzaine d'années qui exécute avec un pistolet un Palestinien présenté comme un espion soit bien Sabri Essid, "demi-frère" de Mohamed Merah après le mariage de son père, Mohamed Essid, avec la mère du tueur au scooter de Toulouse. Une autre source proche de l'enquête en cours, lancée pour l'identifier, précise que tout porte à croire qu'il s'agit bien d'Essid, 31 ans, dont les enquêteurs estiment qu'il est parti pour la Syrie au printemps 2014. L'enfant filmé en train d'exécuter de plusieurs balles l'Arabe israélien Muhammad Said Ismail Musallam, accusé d'être un agent du Mossad, serait le fils de la femme de Sabri Essid, précise la même source. Mais, faute de preuve irréfutable, comme son arrestation ou un élément pouvant permettre le prélèvement d'ADN, il ne sera pas possible d'affirmer que c'est bien Sabri Essid avec davantage de certitude, à la vue de ce film d'une dizaine de minutes, précisent à l'AFP ces deux sources. Vieille connaissance des services antiterroristes français, figure de l'islamisme radical à Toulouse, Sabri Essid évoque en français, dans cet enregistrement, la récente attaque de l'Hyper Cacher, menace de s'en prendre aux Israéliens et de conquérir Jérusalem. Il avait été intercepté en décembre 2006 en Syrie, dans une maison connue pour abriter des membres d'Al-Qaïda en transit pour l'Irak. Renvoyé en France, il avait été condamné en 2009 à cinq ans de prison dont un avec sursis dans une affaire de filière jihadiste irakienne. Il était proche de Mohamed Merah et de son frère Abdelkader, mis en examen et en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur les tueries de Toulouse et de Montauban en mars 2012. Mohamed Merah avait semé l'effroi en France en tuant entre le 11 et le 19 mars 2012 à Montauban et Toulouse trois militaires et trois enfants et un enseignant dans une école juive.

