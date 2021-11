Washington (AFP). Nucléaire iranien: Kerry revoit Zarif le 15 mars pour les dernières tractations

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif se reverront à partir du 15 mars à Lausanne, dans la dernière ligne droite des négociations internationales sur le programme nucléaire iranien, a annoncé lundi le département d'Etat. M. Kerry, qui vient de rentrer d'Europe et qui a vu M. Zarif la semaine dernière à Montreux (Suisse), doit repartir jeudi vers l'Egypte avant de se rendre de nouveau en Suisse dimanche 15 mars pour rencontrer M. Zarif, à trois semaines de la date butoir pour boucler un accord politique entre les grandes puissances et l'Iran sur le nucléaire. Le département d'Etat n'a pas dit combien de jours dureraient ces nouvelles discussions ni à quelle date son ministre John Kerry serait de retour à Washington. Ces nouveaux entretiens bilatéraux au sommet entre les Etats-Unis et l'Iran, qui avaient été déjà évoqués par un diplomate américain la semaine dernière à Montreux, se tiendront dans le cadre des négociations plus larges entre le groupe 5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne) et Téhéran, sous l'égide de l'Union européenne, a précisé Washington dans un communiqué. Au terme de plus de 18 mois de pourparlers, les parties sont censées sceller un règlement, ou une "entente", politique avant le 31 mars, les détails techniques d'un accord complet seraient alors bouclés d'ici le 30 juin/1er juillet. L'Iran et les grandes puissances tentent de s'entendre sur un accord global autorisant certaines activités nucléaires civiles mais qui empêcherait Téhéran de se doter de l'arme atomique, en échange de la levée des sanctions internationales qui pèsent sur son économie. "Les prochaines semaines seront cruciales", a constaté la porte-parole du département d'Etat Jennifer Psaki. Le président Barack Obama avait affirmé dimanche, dans un entretien à la télévision CBS, que les Etats-Unis quitteraient la table des négociations avec l'Iran si un accord vérifiable sur son programme nucléaire ne pouvait pas être conclu. "Nous avons fait des progrès pour réduire les différences mais ces différences demeurent", a encore commenté Mme Psaki, refusant de préjuger de ce qui pourrait se passer dans les toutes prochaines semaines. "Nous allons voir si l'Iran veut ou non prendre des décisions difficiles", a souligné la porte-parole, rappelant qu'après des mois de pourparlers et des contacts intenses entre Washington et Téhéran, on n'en était plus à des "questions techniques" mais à des "décisions politiques". Le président Obama, qui a fait de cet accord sur le nucléaire et d'un éventuel rapprochement avec l'Iran la priorité de sa politique étrangère, avait rappelé il y a peu que la République islamique devait dorénavant se décider et que les négociations ne seraient pas prolongées une nouvelle fois. Les grandes puissances discutent depuis 2003 avec l'Iran, avec des hauts et des bas. La dernière phase des négociations a repris à l?automne 2013 après des tractations secrètes entre Washington et Téhéran en 2012.

