Washington (AFP). Nucléaire iranien: nouveaux pourparlers entre Kerry et Zarif jeudi

Les prochains pourparlers entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif au sujet du programme nucléaire de Téhéran auront lieu jeudi à Lausanne, en Suisse, a annoncé le département d'Etat lundi. M. Kerry "se rendra à Lausanne, en Suisse, pour y rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif le 26 mars dans le cadre des négociations sur le nucléaire menées par le groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne, Allemagne)", a indiqué Marie Harf, une porte-parole de la diplomatie américaine dans un communiqué. A l'issue de discussions sur ce même dossier en Suisse la semaine dernière, MM. Kerry et Zarif avaient fait état de "progrès" pour arriver à un accord, mais avaient qualifié les négociations de "difficiles". Et, malgré les avancées, les tractations n'ont pas encore abouti à un accord. Un accord politique de principe avant le 31 mars garantirait que l'Iran n'ait jamais la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions. Le 5+1 et l'Iran se sont ensuite donné jusqu'au 30 juin-1er juillet pour finaliser tous les détails techniques d'un texte complet. Les grandes puissances impliquées dans les négociations continuent d'affirmer leur unité de vue. Mais au plan international, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'Arabie saoudite, grand rival de Téhéran dans la région, ne cachent pas leur désapprobation. Lundi, le chef de la diplomatie saoudienne, Saoud Al-Fayçal, a ainsi déclaré qu'il ne fallait pas donner à l'Iran "des accords qu'il ne mérite pas" dans les négociations en cours. Aux Etats-Unis, la fronde s'organise autour d'élus de la Chambre des représentants. Dans une lettre au président Barack Obama rendue publique lundi, plus de 80% des élus de la Chambre basse du Congrès demandent qu'un accord avec Téhéran impose des "contraintes" pendant des décennies à l'Iran. "Tout régime d'inspection et de vérification doit permettre un accès à des lieux suspects dans un court délai, et les contraintes vérifiables sur le programme nucléaire iranien doivent durer des décennies", écrivent les 367 représentants. Le Congrès est engagé depuis des mois dans un bras de fer avec l'administration Obama, les républicains majoritaires critiquant par avance l'accord que se prépareraient à conclure les grandes puissances. De nombreux démocrates se disent également sceptiques et prêts à agir, par la voie législative, pour contrecarrer tout accord qui ne démantèlerait pas suffisamment, selon eux, l'infrastructure nucléaire iranienne.

