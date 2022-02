Jeu et joueurs après Lens (2-0): un effectif qui montre ses limites

Et son effectif a alors montré toutes ses limites. Peu utilisé ces derniers temps, Damien Marcq s'est par exemple montré discret. En manque de temps puisque plus utilisé en Ligue 1 depuis le 28 novembre, le latéral Pablo Barzola a souvent manqué de précisions dans ses passes. Un manque de justesse qui a limité son implication dans le jeu offensif.



Héroïque la semaine dernière à Brest, le gardien Alexis Thébaux a connu un match frustrant. Rarement mis à contribution, il ne peut rien sur le premier but, alors que sur le second il se laisse piéger, anticipant un centre sur la reprise de Toifilou Maoulida. Frustré, il ne devait pas être le seul à la fin de la rencontre. Sans être transcendants, les Malherbistes auraient pu aller chercher le match nul qui était tout à fait à leur portée.



Si le milieu caennais Romain Hamouma avait réussi son face à face avec Vedran Runje au bout de sept minutes de jeu, l'histoire n'aurait certainement pas été la même. Mais hormis cette occasion et deux frappes de Benjamin Nivet en seconde période, jamais les Malherbistes n'ont vraiment fait trembler l'arrière-garde lensoise. L'attaquant de pointe Kandia Traoré s'est montré discret, malgré deux excellentes remises qui auraient mérité une meilleure suite.



Surtout, cette défaite permet à Lens de sortir de la zone de relégation. Une zone rouge dans laquelle les Caennais retournent de nouveau. Les hommes de Franck Dumas ont manqué une belle occasion de créer un petit écart avec leurs adversaires directs dans la course au maintien. Frustrant, mais loin d'être dramatique. Il faut juste espérer que le onze titulaires ne soit pas trop souvent privé de ses cadres dans cette deuxième partie de saison.







Les notes

> Thébaux : C-. Il ne peut pas faire grand-chose sur le premier but, vu le nombre de joueurs placés devant lui qui masque la trajectoire du ballon.

> Barzola : C-. Solide dans ses interventions en début de match, il a manqué de justesse dans pas mal de ses transmissions de balle. Il est à l'origine d'une belle action conclut par Nivet et qui aurait mérité mieux. Absent sur le deuxième but.

> Inez : C. Titularisé dans l'axe de la défense pour la première fois de la saison, il a clairement manqué de repères, même si son abnégation lui a permis de récupérer bon nombre de ballons.

> Leca : C+. Son manque de complémentarité avec Inez dans l'axe derrière s'est un peu fait sentir, mais il a su rester costaud sur certaines occasions adverses.

> Raineau : C-. Moins à l'aise qu'à son habitude, il a laissé beaucoup d'espace dans son couloir. Il a également très peu apporté sur le plan offensif, contrairement à son habitude.

> Marcq : D+. Il est encore loin de son meilleur niveau, et surtout maladroit dans ses transmissions de balle hier soir. Logiquement remplacé par Thibault Moulin qui s'est montré discret.

> Yatabaré : C. Il se fait de plus en plus présent dans l'entre-jeu bas-normand, mais a moins pesé dans l'animation offensive que lors des matchs précédents.

> Nivet : C. titularisé côté gauche par Franck Dumas, il a été transparent jusqu'à ce qu'il soit repositionné en tant que meneur de jeu. Il aurait mérité de marqué au moins un but, notamment sur deux belles occasions repoussées de justesse par la défense lensoise.

> Hamouma : C. Il manque une grosse occasion en début de match, mais s'est toujours battu, notamment à la récupération du ballon. Depuis bien longtemps, il n'a pas été décisif et Malherbe perd.

> El Arabi : C-. Combatif, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent devant le but. Sa reprise de volée instantanée peu avant la mi-temps a tutoyé le poteau gauche de Runje.

> Traoré : C-. Match compliqué pour l'attaquant caennais qui n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Ses remises pour Hamouma (7') et El Arabi (40'), auraient pu s'avérer décisives.



> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" diffusée le dimanche 23 janvier sur Tendance Ouest.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire