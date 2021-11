Riga (AFP). La surveillance du cessez-le-feu renforcée en Ukraine

Moscou, Kiev et les Européens ont convenu vendredi d'instaurer un "contrôle efficace" du fragile cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine en augmentant à mille le nombre d'observateurs internationaux, qui se plaignent toutefois de ne pas pouvoir y circuler librement. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 15 février reste très fragile, même si les chefs de la diplomatie allemande et russe ont constaté "des progrès", notamment dans le retrait des armes lourdes, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe. "Tous les acteurs de ce conflit, y compris la Russie", sont d'accord pour renforcer la mission de l'OSCE en Ukraine, pour atteindre mille observateurs, contre 450 actuellement dont 324 dans l'Est, a annoncé Frank-Walter Steinmeier après avoir parlé à Sergueï Lavrov. L'OSCE "aura également la possibilité de voir les lieux où sont entreposées les armes qui ont été retirées de la ligne de front", a continué le ministre allemand après une réunion de l'Union européenne à Riga. Le secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe avait été invité à Riga pour exposer la situation dans l'est séparatiste ravagé par dix mois de conflit qui ont fait plus de 6.000 morts. "Il y a des zones que nous ne pouvons tout simplement pas atteindre", avait expliqué Lamberto Zannier à l'AFP avant son intervention. Il a posé comme "condition préalable au renforcement" de son contingent d'observateurs "d'avoir plus d'accès", et notamment aux endroits où les armes lourdes sont entreposées, "pour éviter tout risque de voir l'accord (de cessez-le-feu) contourné". Si les deux parties font des "difficultés", c'est du côté des séparatistes prorusses qui tiennent les villes de Lougansk et Donetsk qu'il y a "le plus de blocages", a décrit M. Zannier. Vendredi soir, la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a pour sa part relevé que le nombre de 500 observateurs initialement prévu il y a un an n'avait jamais pu être atteint. L'UE et l'OSCE ont également discuté d'un renforcement de la surveillance aérienne, en augmentant le nombre de drones qui survolent la zone ou en recourant plus amplement aux images satellitaires, a-t-elle expliqué. - Attentat à Kharkiv - Les accords de paix de Minsk 2 conclus le 12 février prévoient, outre un cessez-le-feu, un retrait de toutes les armes lourdes par les deux parties afin d'établir une zone tampon d'une profondeur de 50 kilomètres à 140 kilomètres en fonction du type d'armes. Le processus a démarré avec retard, mais depuis un peu plus d'une semaine les deux parties assurent qu'il est en cours. "Les soldats ukrainiens ont commencé le retrait des systèmes de lance-roquettes multiples Ouragan", a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole militaire, Anatoli Stelmakh, après avoir indiqué auparavant que celui des canons de 100 millimètres était achevé. A Kharkiv, grande ville de l'est qui a été ces derniers mois le théâtre de plusieurs explosions, un attentat à la bombe a blessé le chef d'un groupe de volontaires qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne, le bataillon Slobojanchtchina, ainsi que son épouse. Malgré une accalmie relative sur le terrain, des tirs sporadiques entre rebelles et armée ukrainienne sont relevés quasi quotidiennement dans l'Est. Tant que la situation ne se normalise pas, l'UE maintiendra les lourdes sanctions économiques imposées à la Russie, a assuré Mme Mogherini. L'UE accuse Moscou d'avoir fourni des armes et des troupes aux séparatistes, ce que Moscou nie avec force

