Sortir dans le Calvados : mardi 10 mars

Highland Safari : Fête de la St Patrick à Luc-sur-Mer ce vendredi. On chante, on danse, c'est un voyage en terre d'Ecosse, une rencontre avec 6 musiciens de la région caennaise. Rendez-vous au Casino de Luc-sur-Mer à 20h30.



Samedi, assistez au spectacle de Messmer, le fascinateur au Zénith de Caen. Grâce à ses techniques d’hypnoses, de transfert d’énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à lâcher prise et à flirter avec son subconscient. C'est à 20h. L'entrée varie entre 48 et 33€.



Les 31èmes foulées de Bayeux ont lieu dimanche. Plusieurs courses sont proposées dans les rues de Bayeux. Cette année, le semi-marathon a été renommé course "Alain Buchart" en hommage à l'organisateur qui nous a quitté en novembre dernier. Le départ sera donné à 15h45. Découvrez les autres courses sur les-foulees-de-bayeux.com