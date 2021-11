Une version théâtrale du Rêve de d'Alembert au Théâtre des Deux Rives

Invité par le Théâtre des Deux Rives, le metteur en scène Alain Bézu et sa troupe, après une résidence de trois semaines dite "Labo", présentent une version théâtrale de l'essai philosophique de Diderot. Truffé d'idées révolutionnaires, éminemment immorales pour l'époque, ce texte semble encore étonnamment moderne.

Une passion

Alain Bézu, passionné par Diderot, livre ici une version audacieuse du texte servie par un casting de choix. On retrouve son comédien fétiche Vincent Berger accompagné par Hervé Boudin et le talentueux Olivier Saladin ainsi que deux comédiens musiciens: Luce Mouchel et Philippe Davenet, afin de donner une nouvelle dimension au texte. Après Jacques le fataliste et Le fils naturel, Alain Bézu signe une nouvelle adaptation d'un auteur qui ne cesse de le fasciner.

Pratique. Du 10 au 13 mars à 20h, samedi 14 mars à 18h. Théâtre des Deux Rives à Rouen. Tarif 5€. Tél. 02 35 03 29 78