Paris (AFP). Sivens: le patron de la FNSEA appelle les agriculteurs au calme

Xavier Beulin, président de la FNSEA, a appelé jeudi les agriculteurs "au calme et à la responsabilité" sur la zone de Sivens (Tarn) où la situation est, selon lui, "explosive". "Ce n'est pas aux agriculteurs de faire évacuer la zone mais à la puissance publique de tout mettre en oeuvre si la décision est positive demain", a déclaré à l'AFP le patron du premier syndicat agricole français, affirmant "craindre le pire" à la veille d'une décision vendredi du conseil général du Tarn sur la création éventuelle d'une retenue d'eau. "Je demande aux agriculteurs de faire confiance aux institutions", a poursuivi M. Beulin, en jugeant que "le climat est très tendu", avec des appels sur les réseaux sociaux à renforcer les manifestants qui s'opposent depuis l'automne à la création d'un barrage ou d'une retenue, explique-t-il. "On s'attend à des rassemblements massifs de soutien aux zadistes et je souhaite à tout prix éviter les confrontations", insiste-t-il. Environ 150 agriculteurs ont pénétré mercredi dans la "zone à défendre" (Zad) occupée par une quarantaine de militants "zadistes". Tous s'accusent mutuellement de débordements. Pour Xavier Beulin, "l'affaire a trop duré, jusqu'à ce pourrissement inacceptable" . "Les agriculteurs ont montré depuis le mois de septembre-octobre qu'ils savaient faire preuve de responsabilité et se sont comportés de manière digne et responsable. Mais ce qui génère aujourd'hui les tensions, c'est beaucoup d'exaspération face aux renoncements successifs" de la part des autorités nationales et régionales, selon lui. Les agriculteurs espèrent une décision favorable à la retenue d'eau pour pouvoir irriguer leurs cultures en été.

