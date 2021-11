Albi (AFP). Sivens: le conseil général accepte un barrage réduit

Le Conseil général du Tarn a accepté vendredi de réduire le projet de retenue d'eau à Sivens, comme le souhaitait la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal, tout en exigeant "l'expulsion sans délai" des zadistes occupant le site. La décision votée par 43 voix sur 46 a été prise alors qu'une extrême tension règne sur le site depuis le début de la semaine entre pro et antibarrage, sous la surveillance de 300 gendarmes. Dans son vote, l'assemblée départementale a décidé de "redimensionner le projet initial", qui avait été de toute façon enterré par Ségolène Royal mi-janvier. Ce vote a été acquis par le même score massif que lors du vote pour le projet initial en mai 2013. Les élus accèdent ainsi à des demandes répétées de Mme Royal, qui avait insisté sur le "surdimensionnement" du projet d'1,5 million de m3, mais ils ne donnent pas d'indication sur la réduction de volume de la retenue. Mme Royal avait proposé deux solutions de remplacement au projet initial: une diminution de moitié de la retenue pour la porter à 750.000 m3 d'eau, et située toujours à Sivens mais 330 mètres en amont, ou la création de quatre retenues plus petites. Le président du Conseil général, le socialiste Thierry Carcenac, a cependant indiqué peu avant le vote que le deuxième scénario était trop coûteux et long à réaliser. M. Carcenac a annoncé à l'AFP que des études complémentaires allaient être menées. "Nous verrons où ce redimensionnement se positionnera", a-t-il expliqué, ajoutant qu'il existait une "marge de manoeuvre de plus ou moins 10%" sur la contenance de l'ouvrage par rapport aux 750.000 m3 évoqués par le ministère de l'Ecologie.

