Paris (AFP). XV de France: Mas, Kockott et Mermoz rappelés

Le pilier Nicolas Mas, le demi de mêlée Rory Kockott et le centre Maxime Mermoz ont été rappelés jeudi par l'encadrement du XV de France pour préparer les deux derniers matches du Tournoi des six nations en Italie et en Angleterre. Mas (34 ans, 76 sél.) n'avait pas été convoqué pour le match face au pays de Galles, samedi dernier (13-20), et profite du fait que l'encadrement ait décidé d'appeler 17 avants, dont trois piliers droits (avec Atonio et Slimani), dans le groupe de 30 joueurs pour préparer les déplacements en Italie (15 mars) et en Angleterre (21 mars). Kockott (28 ans, 5 sél.), forfait contre les Gallois après avoir été touché à une cuisse en Irlande le 14 février (11-18), remplace lui logiquement Morgan Parra, blessé à un genou samedi au Stade de France et dont le Tournoi est terminé. Mermoz (28 ans, 28 sél.) n'avait lui pas été convoqué depuis le début du Tournoi des six nations. Il profite des blessures de Rémi Lamerat et Wesley Fofana. Enfin, Alexandre Flanquart (25 ans, 9 sél.) a été préféré à Sébastien Vahaamahina (23 ans, 16 sél.) en deuxième ligne pour remplacer Pascal Papé (34 ans, 59 sél.), suspendu jusqu'à la fin du Tournoi.

