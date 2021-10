2 individus interpellés à Cherbourg pour vol avec violences

Mardi 3 mars, vers 1 H 20 du matin , deux individus ont été interpellés a Cherbourg, alors qu'ils venaient de frapper un homme pour lui dérober une PS3.

Ils ont été placés en garde à vue, en état d'ivresse. Durant leur retenue ils ont reconnu les faits.

Le premier, un equeurdrevillais âgé de 22 ans, déjà condamné pour des violences en état d'ivresse, un vol et un autre vol précédé et suivi de destruction, sera convoqué devant la justice le 2 juin. Le second, un Glacérien âgé de 22 ans, sera également poursuivi en justice.