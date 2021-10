Trésor de 900 000 € découvert dans l'Eure : le jugement encore reporté

Au printemps 2011, trois ouvriers découvrent, dans une propriété près des Andelys où ils travaillent à la construction d'une cuisine, un trésor constitué de 16 lingots d'or et de 600 pièces d'or. Ils n'avaient pas prévenu les propriétaires et avaient ensuite revendu le magot à un numismate eurois pour 900 000 €. Ce dernier l'avait lui-même écoulé.

Le procès a eu lieu le 5 décembre. Depuis, le verdict est toujours attendu. Prévu le 5 février, puis reporté au 3 mars, il a encore été repoussé. L'AFP évoque l'hypothèse d'une juge souffrante et qui aurait empêché le tribunal correctionnel d'Evreux de se réunir.

En décembre, lors du procès, le parquet a requis des peines de 24 à 30 mois deprison avec sursis et la confiscation des biens acquis avec la vente du magot (dont des voitures et motos). Le numismaterisque lui plus gros : poursuivi pour recel aggravé, le parquet a réclamé 4 ans de prison dont un an ferme et une interdiction à vie d'exercer sa profession. L'administration des douanes lui réclame également 852 555 € pour infractions douanières et fiscales.

L'une des inconnues du verdict réside dans la restitution ou non d'une partie du trésor aux propriétaires de la maison où il a été découvert.

Avec AFP.