Moscou (AFP). Trois jours après l'assassinat de l'opposant Nemtsov, les tueurs courent toujours

Les enquêteurs russes ne semblaient pas avoir beaucoup avancé lundi pour retrouver les auteurs du meurtre de l'opposant Boris Nemtsov, trois jours après les faits, malgré l'engagement du président Vladimir Poutine à "tout faire" pour châtier les coupables. Peu d'informations ont filtré sur l'enquête depuis l'assassinat de l'opposant vendredi peu avant minuit, non loin des murs du Kremlin. Le Comité d'enquête russe a averti samedi qu'il ne communiquerait pas. "Nous avons donné aux journalistes assez d'informations. L'enquête n'a pas vocation à révéler en temps réel chacune de ses avancées", avait prévenu le porte-parole du Comité, Vladimir Markine. Les obsèques de Boris Nemtsov doivent se dérouler mardi. Une cérémonie d'adieux est prévue au Centre Sakharov à Moscou, suivi d'un office orthodoxe, a indiqué Konstantin Merzlikine, un proche collaborateur de M. Nemtsov, cité par l'agence RIA Novosti. Les enquêteurs ont déclaré n'écarter aucune piste: le crime politique comme la piste islamiste en raison du soutien de M. Nemtsov au journal satirique français Charlie Hebdo, ou encore celle d'un meurtre lié au conflit ukrainien par des "éléments radicaux". Une piste semble plus particulièrement retenir l'attention des autorités. La direction de l'enquête a été confiée au général Igor Krasnov, connu pour avoir beaucoup travaillé sur les milieux nationalistes et radicaux, notamment dans le cadre des enquêtes sur la tentative d'assassinat en 2005 de l'oligarque Anatoli Tchoubaïs et sur le meurtre de l'avocat Stanislav Markelov et de la journaliste Anastassia Babourova en 2009. - Images de vidéosurveillance - Les compagnons de lutte politique de Nemtsov se sont pour leur part étonnés que ce crime, "minutieusement planifié" jusqu'au lieu choisi selon les enquêteurs, ait pu avoir lieu au nez et à la barbe des forces de sécurité. "Il est quasiment exclu que Boris Nemtsov n'ait pas fait l'objet de surveillance" par les services de sécurité à deux jours d'un rassemblement de l'opposition qui devait à l'origine se tenir dimanche dans une banlieue de Moscou, a estimé le principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny. Condamné fin février à quinze jours de prison pour la distribution "illégale" de tracts dans le métro moscovite, l'opposant n'a pas été autorisé par la justice russe à assister mardi aux funérailles de Nemtsov, où doivent venir notamment le chef de la diplomatie lituanienne Linas Linkevicius, et le maire de Riga, la capitale lettone, Nils Usakovs. Des observateurs ont également souligné le fait que de nombreuses caméras surveillaient cette zone, à deux pas du Kremlin, dans laquelle circulent aussi des agents en civil. Des images de piètre qualité diffusées samedi soir sur la chaîne russe TVC et prises par une caméra située à grande distance en hauteur du pont où Nemtsov a été abattu montrent ce qui est présenté comme le déroulement de l'assassinat. Au moment du meurtre, Nemtsov et sa compagne se trouvent toutefois cachés par un engin de déneigement, dans l'angle de la caméra. On peut ensuite apercevoir un individu, présenté comme étant l'assassin, courir vers la chaussée avant de monter dans une voiture de couleur claire qui l'attendait et quitter les lieux. Si les premières informations laissaient entendre que le tireur a fait feu sur l'opposant depuis une voiture, les images diffusées semblent indiquer que l'individu attendait sa victime sur le pont. - La compagne de Nemtsov retenue à Moscou - Selon la chaîne de télévision russe LifeNews, la compagne ukrainienne de Nemtsov, qui était à ses côtés au moment du meurtre, a permis aux enquêteurs de constituer un portrait robot du tireur en recoupant ses déclarations avec celles d'un deuxième témoin. Ce mannequin de 23 ans, Ganna Douritska, s'est plainte lundi d'être "retenue" en Russie et a reconnu être "dans un état psychologique très difficile". "Les enquêteurs m'interrogent et ne me disent pas quand je serai libérée ni pourquoi ils me retiennent ici", a-t-elle déclaré à la chaîne d'opposition russe Dojd. Sa mère a de son côté appelé à l'aide les autorités de Kiev, craignant pour la sécurité de sa fille. "J'ai peur qu'on l'accuse du meurtre simplement car ils ont besoin d'une piste ukrainienne. On peut tout inventer", a déclaré à l'AFP Mme Inna Douritska.

