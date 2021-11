Moscou (AFP). Meurtre de l'opposant russe Nemtsov: cinq suspects au tribunal

Deux Russes d'origine tchétchène ont été inculpés dimanche du meurtre de l'opposant Boris Nemtsov par un tribunal moscovite devant lequel ils comparaissaient aux côtés de trois autres suspects, a annoncé une porte-parole du tribunal. Zaour Dadaïev et Anzor Goubachev sont officiellement accusés "du meurtre de Boris Nemtsov, et les trois autres sont toujours considérés comme des suspects", a précisé la porte-parole Anna Fadaïeva, citée par l'agence de presse russe RIA Novosti. Deux d'entre eux ont été identifiés par le tribunal uniquement par leurs noms de famille, Bakhaïev et Eskerkhanov, tandis que le troisième, Shaguid Goubachev, est le jeune frère d'Anzor Goubachev. Les cinq suspects ont été arrêtés vendredi et samedi en Ingouchie, république instable voisine de la Tchétchnie dans le Caucase russe. Ces arrestations interviennent un peu plus d'une semaine après le meurtre de l'opposant et ancien ministre Boris Nemtsov, abattu de quatre balles dans le dos au pied du Kremlin le 27 février. Son assassinat, qui avait été immédiatemment qualifié de "provocation" par le président Vladimir Poutine, avait choqué l'opposition russe et provoqué l'indignation à travers le monde. Le motif de cet assassinat n'a toujours pas été établi par les enquêteurs, qui disaient en début de semaine n'écarter aucune piste, envisageant tout aussi bien celle des islamistes pour le soutien de Boris Nemtsov à l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo victime d'une attaque jihadiste en janvier, que celle de nationalistes russes mécontents de sa critique du rôle de la Russie dans la crise ukrainienne.

