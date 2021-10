Tallinn (AFP). Estonie: ouverture des bureaux de vote pour les élections législatives

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 GMT (09h00 locales) dimanche en Estonie pour les élections législatives, sur un fond d'inquiétude pour la sécurité du pays face à Moscou et d'un bon score attendu du parti prorusse du Centre. Le scrutin s'achèvera à 18H00 GMT. Un tiers des électeurs, soit près de 177.000 personnes, ayant déjà voté via internet, les résultats complets du scrutin sont attendus vers 21H00 GMT. Le sondage de TNS Emori publié samedi, donnait environ 22% des intentions de vote au Centre, juste derrière le parti de la Réforme (26%) et les sociaux-démocrates (19%), ces deux formations étant actuellement au pouvoir. Le Centre bénéficie du soutien de la minorité russophone qui représente environ un quart du 1,3 million d'habitants de ce petit pays balte, membre de l'Otan, de l'UE et de la zone euro. Des sondages précédents plaçaient le Centre à la tête de la course électorale, mais, selon les analystes, ce parti manque d'alliés pour former une majorité au Parlement (101 sièges) et c'est la coalition actuelle qui devrait rester au pouvoir. Le leader du Centre Edgar Savisaar a vu sa cote personnelle baisser l'année dernière, après sa visite controversée à Moscou où il a dit approuver l'annexion de la Crimée par la Russie. Des exercices militaires russes à la frontière estonienne quelques jours avant le scrutin ont renforcé les craintes de ceux qui prêtent au Kremlin l'intention de déstabiliser les anciennes républiques soviétiques, dont l'Estonie. Les questions sociales, comme le projet d'introduire un salaire minimum de 1.000 euros et de baisser les cotisations de la sécurité sociale, ont fait l'objet de vifs débats lors de la campagne électorale.

