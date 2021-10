Tallinn (AFP). Les Estoniens votent, inquiets pour leur sécurité face à Moscou

Les Estoniens élisaient dimanche leur Parlement lors d'un vote marqué par des inquiétudes pour la sécurité du pays face à Moscou, et par un bon score attendu du parti pro-russe du Centre, incapable pourtant de former un gouvernement. Des questions sociales ont aussi animé la campagne électorale dans ce pays balte qui applique depuis longtemps une politique d'austérité très rigoureuse. L'annexion de la Crimée et les actions russes en Ukraine sont suivies de près dans cette ancienne république soviétique de 1,3 million d'habitants, dont un quart de russophones, qui a divorcé d'avec l'URSS en 1991. Des exercices militaires russes à la frontière estonienne quelques jours avant le scrutin ont renforcé les craintes de ceux qui prêtent au Kremlin l'intention de déstabiliser d'anciens membres de l'Union soviétique. "Si les Russes viennent ici, il y aura, par exemple, 1.000 ou 10.000 chars à la frontière. L'Estonie ne peut rien faire et je ne suis pas sûr que l'OTAN vienne nous aider", a déclaré à l'AFP Pyotr Sirotkin, étudiant à l'Université de Tallinn. "La situation changerait totalement si les Américains venaient ici pour nous défendre", a estimé cet homme de 25 ans. Les bureaux de vote fermeront à 18h00 GMT. Un tiers des électeurs, soit près de 177.000 personnes, ayant voté via internet, les résultats complets du scrutin sont attendus vers 21h00 GMT. A midi, le taux de participation global était de 42%. Le sondage de TNS Emori publié samedi donnait environ 22% des intentions de vote au parti du Centre, juste derrière le parti de la Réforme (26%) et les sociaux-démocrates (19%), ces deux formations étant actuellement au pouvoir. Le bon score possible du parti du Centre s'explique par le soutien apporté à ce parti par la minorité russophone dans ce pays membre de l'Otan, de l'UE et de la zone euro. Des sondages précédents plaçaient le Centre en tête de la course, mais, selon les analystes, ce parti manque d'alliés pour former une majorité au Parlement (101 sièges), et c'est la coalition actuelle qui devrait rester au pouvoir, appuyée aussi par les conservateurs d'IRL crédités de 16% des intentions de vote. Le dirigeant du parti du Centre, Edgar Savisaar, a vu sa cote personnelle baisser l'année dernière, après sa visite controversée à Moscou où il a dit approuver l'annexion de la Crimée par la Russie. Premier chef de gouvernement après la chute de l'URSS, M. Savisaar est depuis 2007 maire de Tallinn. - 'Changement climatique' - "La situation sécuritaire actuelle se perpétuera sur une longue période", a estimé le Premier ministre et membre du parti de la Réforme, Taavi Roivas, évoquant les tensions régionales. "Ce n'est pas seulement du mauvais temps, c'est un changement climatique", a-t-il jugé. Le plus jeune chef du gouvernement de l'UE - il a 35 ans - a joint sa voix à celles de ses homologues letton et lituanien pour réclamer une présence accrue de l'Otan pour répondre à celle de l'armée russe à proximité de leurs frontières. Dans ce contexte, l'Alliance a annoncé la création d'une force "Fer de lance" de 5.000 hommes et de six centres de commandement dans la région, dont un en Estonie. Cependant, nombre d'électeurs voient leurs problèmes ailleurs que dans la menace russe. "Je crois qu'il y a beaucoup de choses plus importantes que de s'inquiéter de la Russie", a déclaré à l'AFP Eve Tonisson, une étudiante de 18 ans, venant de voter à Viimsi, une petite ville au nord de Tallinn. "Beaucoup de jeunes partent à l'étranger pour chercher des salaires plus élevés", indique-t-elle, alors qu'une crise démographique trouble la petite nation balte.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire