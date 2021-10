Moscou (AFP). L'opposant russe Boris Nemtsov a été tué par balles à Moscou

L'opposant russe Boris Nemtsov a été tué par balles en plein centre de Moscou dans la nuit de vendredi à samedi, "un assassinat qui a tout d'une provocation", selon le président Vladimir Poutine cité par son porte-parole. Boris Nemtsov se promenait avec une jeune femme sur le Grand Pont de pierre, juste à côté du Kremlin, quand "vers 23hh15, une voiture s'est approchée d'eux, quelqu'un a tiré des coups de feu, dont quatre l'ont touché dans le dos, causant sa mort", a déclaré une porte-parole du ministère russe de l'Intérieur, Elena Alexeeva, à la chaîne de télévision Rossia 24. "Poutine a déclaré que cet assassinat brutal portait les marques d'un meurtre commandité et avait tout d'une provocation", a indiqué son porte-parole, Dmitri Peskov. Boris Nemtsov, 55 ans, a été premier vice-Premier ministre du président Boris Eltsine à la fin des années 90. Après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, il était devenu l'un des principaux opposants au Kremlin. Plusieurs personnes ont été témoins de l'assassinat, a précisé la police, citée par l'agence de presse RIA Novosti. Un responsable du Comité d'enquêtes, Vladimir Markine, a indiqué de son côté que "pas moins de six ou sept coups de feu ont été tirés sur Boris Nemtsov par un inconnu circulant en voiture". "Devant moi, je vois le corps de Boris. Il y a beaucoup de policiers autour", a déclaré un proche de M. Nemtsov, l'opposant Ilia Iachine, à Ria Novosti. Rossia 24 a montré des images du corps de Boris Nemtsov allongé par terre sur le pont, entouré de policiers. Plus tard, d'autres images montraient son corps recouvert d'une bâche noire. Une dizaine de voitures de police et d'ambulances se trouvaient sur les lieux, dont les accès ont été rapidement bloqués par les policiers, selon une journaliste de l'AFP sur place. "C'est une terrible tragédie pour tout le pays", a réagi aussitôt l'ancien ministre des Finances de Vladimir Poutine, Alexeï Koudrine.

