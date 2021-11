Moscou (AFP). Meurtre de Nemtsov: un des suspects avoue sa participation

L'un des cinq suspects présentés dimanche au tribunal a avoué avoir participé au meurtre de l'opposant russe Boris Nemtsov, tué le 27 février, a annoncé la juge Natalia Mouchnikova, qui a décidé de placer en détention M. Dadaïev jusqu'au 28 avril. "Les mesures prises avant le procès sont solidement justifiées. La participation de (Zaour) Dadaïev au meurtre a été confirmée par ses aveux", a déclaré la juge du tribunal moscovite, selon l'agence de presse russe TASS. D'origine tchétchène, Zaour Dadaïev, qui était chef adjoint d'une unité de police tchétchène selon l'agence de presse RIA Novosti, a été arrêté samedi en Ingouchie, république instable voisine de la Tchétchénie, dans le Caucase russe. Son nom apparaît sur le site officiel du gouvernement tchétchène, qui indique que le président Vladimir Poutine a remis en octobre 2010 la médaille du Mérite "au sergent Zaour Dadaïev", sans qu'il soit possible de vérifier s'il ne s'agit pas d'un simple homonyme. M. Dadaïev a été arrêté en compagnie d'Anzor Goubachev, lui aussi d'origine tchétchène, employé dans une société de sécurité privée à Moscou selon RIA Novosti. M. Goubachev s'est déclaré non coupable, selon l'agence Tass. Egalement présentés à un tribunal moscovite, trois autres suspects, Tamerlan Eskerkhanov, Ramzat Bakhaïev et Shaguid Goubachev, le jeune frère d'Anzor Goubachev, se sont aussi déclarés non coupables, d'après les agences russes. Tous les trois d'origine tchétchène, ils ont été arrêtés samedi et dimanche en Ingouchie, a précisé Albert Barakhoïev, secrétaire du Conseil de Sécurité de la république caucasienne. Ces arrestations arrivent un peu plus d'une semaine après l'assassinat de l'opposant russe Boris Nemtsov, abattu de quatre balles dans le dos le 27 février au pied du Kremlin.

