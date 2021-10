Los Angeles (AFP). Spock, le Vulcain aux oreilles pointues de Star Trek a rejoint les étoiles à 83 ans

L'icône de la science-fiction du petit écran, Leonard Nimoy, qui est entré dans la légende pour son rôle de Monsieur Spock aux oreilles pointues dans "Star Trek", s'est éteint vendredi à l'âge de 83 ans à Los Angeles. "Comme vous le savez mon grand-père est mort ce matin à 08H40 (16H40 GMT)Merci pour vos chaleureuses condoléances. Puissiez-vous tous connaître une longue vie et prospérité", écrit Dani, la petite-fille de Leonard Nimoy, reprenant la célèbre salutation prisée par Monsieur Spock, le personnage le plus célèbre de sa carrière. Illustrant le rôle immense que Monsieur Spock et "Star Trek", ont joué pour des millions de passionnés et de professionnels de l'exploration spatiale, la Nasa a été l'une des premières à rendre hommage au disparu. "RIP Leonard Nimoy. Nous sommes si nombreux à la Nasa à avoir été inspirés par Star Trek. Explorons avec audace", a écrit l'agence spatiale américaine sur Twitter, en allusion au générique de la série télévisée. Avec sa mâchoire carrée et ses traits durs, Leonard Nimoy, né à Boston le 26 mars 1931, s'est fait une place en se contentant d'abord de jouer sur tous les fronts, du cowboy à l'avocat, avant d'enfiler en 1966 la peau de Spock, un extra-terrestre aux oreilles pointues de la planète Vulcain. Le personnage, créé par le réalisateur américain Gene Roddenberry fera de lui une légende de la science-fiction pour le petit écran puis au cinéma. Sa mission dans "Star Trek": explorer les confins de la galaxie pour découvrir de nouveaux mondes au péril de sa vie à bord du vaisseau spatial l'USS Enterprise. Spock incarne le contrepoids froid et rationnel à l'impulsif capitaine James Tiberius Kirk, joué par William Shatner, et du médecin calme et posé Leonard "Bones" McCoy, interprété par DeForest Kelley. Le personnage de Spock a marqué l'imaginaire collectif, notamment avec ses répliques devenues mythiques pour les "Trekkies", un club mondial d'amateurs qui se saluent avec un geste très reconnaissable de la main en prononçant cette formule "Longue vie et prospérité". Parmi les répliques, on retrouve "Fascinant", prononcé lorsque Spock apprend quelque chose de nouveau, ou "c'est hautement illogique", qui s'accompagnait d'un haussement de sourcils. - "Je suis Spock" - Dans les années 1970 et 1980 après la fin de la série, le personnage refait surface dans six longs métrages pour le cinéma, dont deux réalisés par l'acteur lui-même. Avec "Star Trek IV: Retour sur terre", il reçoit les éloges de la critique. Dans un tout autre domaine, il réalise en 1987, l'adaptation américaine de "Trois hommmes et un couffin", "3 Men and a Baby", avec pour vedette Tom Selleck. Leonard Nimoy, comme d'autres têtes d'affiche de "Star Trek", ont cependant eu beaucoup de difficultés à se défaire de ce rôle. Dans une tentative désespérée de se distinguer de l'extra-terrestre, il signe en 1975 un essai "Je ne suis pas Spock". Il finira par abdiquer en 1995, en publiant "Je suis Spock". Le rôle lui colle trop à la peau. En réalité, cette popularité mondiale a nourri le reste de sa carrière: il prête sa voix à des documentaires, à des jeux vidéos et à des séries télévisées. Il vend une quantité astronomique de produits dérivés "Longue vie et prospérité" et se produit régulièrement à des conventions "Star Trek" où il salue des légions de fans avec le geste vulcain. En 2009 et 2013, il fait un retour dans la nouvelle franchise de "Star Trek", adaptée par J.J. Abrams en 2009. Jusqu'au bout, Leonard Nimoy est resté actif en publiant des livres de photographie et de poésie. De 2008 à 2013, Il joue dans la série de science fiction "Fringe", également réalisée par Abrams et fait quelques apparitions dans la série américaine "The Big Bang Theory", qui fait l'éloge de la culture geek. Nimoy a eu deux enfants et était toujours marié à sa seconde femme depuis 1989.

