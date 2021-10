Los Angeles (AFP). Mort de Leonard Nimoy, l'interprète de monsieur Spock dans Star Trek

Leonard Nimoy, qui a incarné monsieur Spock dans la série télévisée "Star Trek", et en a fait un personnage universellement connu, est décédé vendredi à l'âge de 83 ans à Los Angeles, affirme le New York Times. La carrière de Leonard Nimoy a été profondément marquée par le personnage de monsieur Spock, un extra-terrestre vulcain aux oreilles pointues et cultivant une logique froide, créé par Gene Roddenberry. Né à Boston le 26 mars 1931, Leonard Nimoy a quitté la Nouvelle-Angleterre pour Hollywood à l'âge de 18 ans, où il a interprété une pléiade de petits rôles dans des séries américaines des années 1950. Il obtient le rôle de sa vie en 1966, qui fera de lui une légende de la science-fiction pour le petit et le grand écran. Spock était le contrepoids froid et extrêmement rationnel à l'impulsif capitaine James Tiberius Kirk, joué par William Shatner, et du médecin calme et posé du vaisseau Leonard "Bones" McCoy, interprété par DeForest Kelley. En plus de son travail d'acteur, Leonard Nimoy était un réalisateur accompli. Il a dirigé deux longs métrages de Star Trek, dont "Star Trek IV: Retour sur terre" qui a été l'un des mieux reçus par la critique. Il a également réalisé, en 1987, le film "3 Men and a Baby" basé sur le film français "Trois hommes et un couffin", mettant en vedette Tom Selleck. M. Nimoy, comme d'autres têtes d'affiche de "Star Trek", a cependant eu beaucoup de difficulté à trouver d'autres rôles, car il est resté fortement associé à la série de science fiction. En 1975, il a écrit l'essai "Je ne suis pas Spock", dans une tentative de se dissocier de Spock, encore populaire auprès de légions de fans. Il avait annoncé l'an dernier souffrir d'une maladie pulmonaire chronique, après avoir pourtant arrêté de fumer depuis une trentaine d'année.

