Leonard Nimoy, qui a incarné monsieur Spock dans la série télévisée Star Trek, et en a fait un personnage universellement connu, est décédé vendredi à l'âge de 83 ans à Los Angeles, affirme le New York Times. La carrière de Leonard Nimoy a été profondément marquée par le personnage de monsieur Spock, un extra-terrestre vulcain aux oreilles pointues et cultivant une logique froide, créé par Gene Roddenberry.

