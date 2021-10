Towards the sun, le nouveau Rihanna

La star avait annoncé la parution de deux albums durant l'année 2015. Le premier pourrait s'appeler "R8". Tendance Ouest vous a fait découvrir le premier extrait "Four Five Seconds" il y a plusieurs semaines. Un très bon titre qu'elle partage avec Kanye West et le Beatles Paul McCartney.

La BO du film "En Route !"

Le deuxième album pour 2015 est la BO du film d'animation "En Route !". Rihanna a doublé le personnage principal du film et enregistré plusieurs titres. Alors que le film sortira le 15 avril, la chanteuse a dévoilé un premier titre pop sur le net "Towards the sun".