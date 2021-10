Manille (AFP). Climat: Hollande et Aquino lancent l'Appel de Manille pour le succès de la conférence de Paris

Depuis les Philippines, pays symbole des effets dévastateurs du réchauffement climatique, les présidents français et philippin ont lancé jeudi l'"Appel de Manille" pour le succès de la Conférence mondiale sur le climat que la France réunira fin décembre à Paris. "Nous appelons la communauté internationale à conclure un accord ambitieux, équitable et universel sur le climat", ont proclamé "solennellement" François Hollande et Benigno Aquino dans cet appel lu par l'actrice Marion Cotillard en leur présence, dans la moiteur des jardins du palais présidentiel philippin. Le résultat de la Conférence de Paris, souligne le texte, concernera "la vie de milliards de personnes". "L'appel de Manille, c'est pour que le monde soit plus juste entre les pays développés et les pays fragiles, entre les pays riches et les pays pauvres, entre les générations aussi", a lancé dans la foulée le président Hollande, au premier jour d'une visite officielle de 48 heures, la première d'un chef d'Etat français dans cet archipel depuis son indépendance en 1947. Les générations qui ont "prélevé des ressources sur la planète" ont à présent "le devoir d'agir pour que leurs enfants, leurs petit-enfants puissent tout simplement vivre sur cette planète", a-t-il encore souligné, "pas encore" sûr de parvenir à un accord à Paris fin décembre. Pour François Hollande, "il faut changer le monde pour sauver la planète". Les pays développés, a-t-il plaidé, ont "suffisamment prélevé de ressources" et "abîmé la planète" pour que leur "premier devoir" soit de "faire justice" aux pays en développement. Jeudi, Paris et Manille ont selon lui "scellé une alliance qui a vocation à emmener le monde avec elle". Mais l'une des clefs de la réussite de la Conférence de Paris, a-t-il souligné, sera le fonds vert de l'ONU qui doit être "mis à disposition des pays vulnéables, comme les Philippines, des pays fragiles, émergents et pauvres" pour leur permettre d'affronter les défi du climat. Sans ce fonds, censé capitaliser 100 milliards de dollars par an à l'horizon de 2020, "nous ne les convaincrons pas de signer l'accord de Paris", a-t-il averti. Les 195 pays devront "faire tout leur possible pour affronter le défi du changement climatique", a déclaré en écho le président philippin. Le chef de l'Etat français avait proclamé fin novembre sa volonté de "laisser une trace" dans l'histoire en arrachant un "accord historique sur le climat" - universel et contraignant- à Paris. - Violence inouïe - Se disant "effrayé" par les conséquences du réchauffement climatique, François Hollande parcourt le monde depuis plusieurs mois pour appeler à la mobilisation, des Nations unies au Forum de Davos et du Canada aux îles du Pacifique. La France entend ainsi éviter à tout prix la réédition de l'échec cuisant de la Conférence de Copenhague en 2009. L'archipel des Philippines est l'un des pays les plus touchés au monde par l'élévation des températures. D'une violence inouïe, sans précédent dans les annales, le super typhon Haiyan et ses vents soufflant à 230 km/h avaient fait plus de 7.350 morts le 8 novembre 2013, rasant villes et villages. Chaque année, les Philippines, un pays en développement de 100 millions d'habitants, sont balayées de juin à octobre par une vingtaine de violentes tempêtes et de typhons. Et leur fréquence augmente. Le président français a ainsi indiqué avoir proposé à son homologue une "contribution" de 50 millions d'euros de l'Agence française de développement pour "des projets à forte composante climatique permettant de prévenir d'autres catastrophes". Vendredi, il fera une escale de deux heures sur l'île de Guiuan pour constater de visu les lourdes séquelles du typhon Haiyan.

