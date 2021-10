Bonne table : de la cuisine traditionnelle, à deux pas des Beaux-Arts

Au Gil'Den, pas de stress. Le restaurant est plutôt calme, idéalement situé tout près du musée des Beaux-Arts et doté d'une jolie vue sur ce dernier.

Pizzas, viandes et salades

Le point positif du Gil'Den, c'est surtout son large choix à la carte. En plus de pouvoir y déguster un café bien chaud ou un chocolat, vous y trouverez des salades, des viandes, des pâtes ainsi que des pizzas pour le déjeuner. Ce midi, mon amie se laisse tenter par les lasagnes au saumon, accompagnées de salade verte pour 9,90€. "Les lasagnes sont bonnes", me dit-elle, mais pour un gros appétit, c'est peut-être un peu léger. Pour ma part, ce sera un filet de bœuf sauce au poivre avec des frites et des haricots verts (12,90€) parmi les nombreux plats qui me sont proposés. Les frites ne sont pas maison, c'est dommage. J'enfile tout de même mon assiette pour me lancer dans la dernière partie du repas.

En dessert, seule la mousse au chocolat, dessert du jour est spécifié "maison". Je craque pour le cœur coulant au chocolat (6,50€). Le service est rapide, et le dessert, vite avalé. La prochaine fois, nous testerons les pizzas.

Pratique. 35 rue Jean Lecanuet à Rouen. Tél. 02 35 08 97 12.