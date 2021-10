Paris (AFP). Europa League: Guingamp pour l'histoire, la Roma pour le standing

Guingamp, qui se rend à Kiev pour affronter le Dynamo, vise un exploit en 16e de finale retour de l'Europa League jeudi, tandis que la Roma, reversée de Ligue des champions, cherchera à éviter l'accident industriel face à Feyenoord. Et si ces incroyables Bretons le faisaient ? Alors que les mauvaises langues prédisaient le pire pour l'indice UEFA français à cause de Guingamp, qualifié en Europa League après avoir gagné la Coupe de France, voilà les hommes de Jocelyn Gourvennec au bord d'une qualification historique pour les 8e de finale de l'Europa League. L'En-Avant a remporté le match aller 2 à 1 dans son Roudourou et le Dynamo Kiev se présente diminué pour le match retour après les deux exclusions pour des nerfs fragiles lors de la première manche. Pour les autres matches, les regards se porteront sur les grands d'Europe reversés de la Ligue des champions à l'Europa League. La Roma de Rudi Garcia et de Gervinho a ainsi mal négocié son match aller en Italie contre Feyenoord (1-1). Le match retour se déroulera sous haute surveillance après les débordements dans la Ville Eternelle des supporters néerlandais. Liverpool s'étant imposé sur la plus petite des marges à Anfield (1-0), les Reds ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise au retour sur la pelouse des Turcs du Besiktas. Tottenham ne fait pas partie des clubs provenant de C1, mais la formation d'Hugo Lloris est également dans une position inconfortable après son match nul à Londres face à la Fiorentina (1-1). Le Dynamo Moscou de Mathieu Valbuena reste sur un 0-0 à l'aller contre Anderlecht mais a l'avantage de recevoir dans la capitale russe au retour. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu vendredi à Nyon au siège de l'UEFA à la mi-journée. Les matches se dérouleront les 12 (aller) et 19 mars (retour). La finale est programmée à Varsovie le 27 mai. Programme des 16es de finale retour de l'Europa League (en heures françaises): Jeudi 26 février (18h00) Dynamo Moscou (RUS) - Anderlecht (BEL) Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - PSV Eindhoven (NED) (19h00) Besiktas (TUR) - Liverpool (ENG) Fiorentina (ITA) - Tottenham (ENG) Inter Milan (ITA) - Celtic Glasgow (SCO) Dynamo Kiev (UKR) - Guingamp (FRA) Salzbourg (AUT) - Villarreal (ESP) Legia Varsovie (POL) - Ajax Amsterdam (NED) Mönchengladbach (GER) - FC Séville (ESP)

