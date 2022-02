SORTIR EN REGION: lundi 17 janvier

En football Caen s'est imposé ce week-end face à Brest 3-1 à l'extérieure, une victoire qui sort le SM Caen de ma zone de relégation.

L'AS Cherbourg a remporté sa rencontre 2 à 1 face à Carquefou, l'ASC qui jouera le week-end prochain son 16ème de finale de la Coupe de France face au Mans à 19h30 au stade Maurice Postaire, une rencontre à suivre sur Tendance Ouest.

Enfin l'US Avranches était dispensé de match ce week-end.



Du cinéma pour débuter la semaine prochaine, différents thèmes, différents films et différentes rencontres, demain à 19h au Lux à Caen "l'attaque de la moussaka géante", un film qui se moque des séries Z et surtout qui met en avant la harpe, puisque la harpe celtique est honoré à Caen jusqu'à ce soir.

Demain à l'UGC Mondeville avant-première du film "Les chemins de la liberté", avec Ed Harris et Colin Farrel.

En 1940 un groupe de prisonniers s'évade d'un camp de travail forcé en Sibérie, ils vont ensemble parcourir 10 000 km.

C'est mardi à 20h à l'UGC Ciné-Cité Mondeville.

Sachez que le festival du cinéma Télérama débute mercredi l'occasion de revoir les plus grands films de l'année 2010, comme The Social Network, Tournée, Des hommes et des dieux, un dizaine de films pour 3 euros la séance dans les cinémas partenaires comme le CinéMoviking à St Lô.