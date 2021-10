Tennis de table : belle opération pour le SPO Rouen face à Argentan

A l'aller, Argentan l'avait emporté 4-1 face à une équipe rouennaise en manque de forme et diminuée par la blessure de son leader Wei Dong Shi. L'occasion était donc belle de prendre sa revanche.

Le premier match oppose Jesus Cantero (n°63) à Segun Toriola (n°38), le leader nigerian de l'équipe ornaise. Et les deux joueurs se livrent un match très tactique qui se poursuit jusqu'au cinquième set décisif. Jesus Cantero manque un premier point qui lui semblait promis et la machine se dérègle un peu. Il perd le match au set décisif (6-11).

Dans le second match, Wei Dong Shi (n°24) a l'occasion de remettre les équipes à égalité. Et il en prend le chemin en menant deux sets à zéro face au jeune Ibrahima Diaw (n°75). Mais ce dernier s'accroche et revient à égalité avant de s'incliner au dernier set.

Can Akkuzu (n°69) entre ensuite en piste. Le jeune espoir, opposé au Grec Georgios Fragkoulis (n°100), l'emporte une nouvelle fois au cinquième set après avoir pourtant mené deux sets à zéro. Le SPO Rouen mène alors 2-1.

Deux victoires pour assurer le succès

Les spectateurs pensent alors que Wei Dong Shi va donner une avance significative en l'emportant contre le leader adverse Segun Toriola. Il n'en est rien, ce dernier expédiant le leader rouennais en trois sets secs.

Heureusement, Jesus Cantero et Can Akkuzu vont brillamment suppléer leur leader. L'Espagnol ne fait qu'une bouchée du Grec Fragkoulis et le bat trois sets à zéro tandis que Can Akkuzu se défait du jeune Diaw trois sets à un.

Victoire finale 4-2. Une belle opération pour les hommes d'Eric Varin puisque dans le même temps, Villeneuve-sur-Lot s'incline à Roanne (2-4). Le SPO Rouen repasse donc 2e, à trois points de Boulogne-Billancourt, qui n'a pas tremblé face à Bruille (4-1).