Paris (AFP). Coupe Davis: Monfils jouera pour la France contre l'Allemagne

Gaël Monfils, a renoncé à déclarer forfait pour le premier tour de la Coupe Davis en Allemagne, du 6 au 8 mars, et a été intégré au groupe par le capitaine Arnaud Clément, a annoncé ce dernier mardi à Paris. Gaël Monfils avait envisagé dans un premier temps de renoncer au premier tour, à la demande de son entraîneur Jan De Witt qui le jugeait hors de forme. "C'est une bonne énergie, c'est de bon augure pour ce premier tour. On a beaucoup échangé avec Gaël. A chaque fois que nous en avons parlé ensemble, je lui ai dit que je ne comprenais pas (son forfait) et que c'était une erreur", a expliqué Arnaud Clément. "Ce qui compte, c'est que Gaël soit avec nous, avec l'envie d'être avec nous", a souligné Clément, interrogé sur ce revirement de situation. En l'absence de Jo-Wilfried Tsonga, blessé au bras droit, le capitaine a retenu également Gilles Simon, Richard Gasquet et pour la première fois Nicolas Mahut, qui s'annonce comme une option intéressante pour le double, pour affronter l'Allemagne à Francfort sur dur et en indoor. Julien Benneteau sera quant à lui remplaçant. Ce changement concernant Monfils intervient au lendemain des déclarations du Directeur technique national Arnaud Di Pasquale, qui avait vivement critiqué le souhait du Francilien de déclarer forfait. "Une sélection, ça ne se décline pas. Surtout dans le contexte actuel, avec la blessure de Jo. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de lui. C'est embêtant aujourd'hui au regard du contexte. Et surtout, l'équipe de France, ce n'est pas l?auberge espagnole. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne vient pas quand on en a envie et on ne se retire pas quand on en a envie", avait dit le DTN au micro de RMC. L'Allemagne alignera quant à elle une équipe avec son N.1 Philipp Kohlschreiber, en fer de lance. Le capitaine Michael Kohlmann, qui a succédé à Carstens Arriens, a nommé aux côtés du N.25 mondial, Benjamin Becker (N.41), Jan-Lennard Struff (N.76) et le spécialiste de double Andre Beggemann. Avec une équipe bis, l'Allemagne avait donné beaucoup de fil à retordre l'an passé en quarts de finale à Nancy à la France, qui s'était imposée 3-2 après avoir été menée 2-0.

