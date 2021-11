Francfort (AFP). Coupe Davis: Simon donne au courage le 1er point à la France en Allemagne

Gilles Simon a donné à la France le premier point contre l'Allemagne au premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis, en se défaisant d'un Jan-Lennard Struff sans complexe après un long combat en cinq sets 7-6 (7/4), 2-6, 6-7 (1/7), 6-2, 10-8 , vendredi à Francfort. Ce succès, aussi pénible fût-il à arracher après 4h24 d'efforts, place les Bleus dans les meilleures conditions avant le deuxième simple qui oppose Gaël Monfils, N.19 mondial, à Philipp Kohlschreiber (N.28). Simon (N.14) a dû faire preuve d'une grande force de caractère pour gagner son premier match en cinq sets en Coupe Davis. Il avait perdu le premier qu'il avait joué, en 2011 face à l'Autrichien Jurgen Melzer. En grande forme depuis six mois, le Français a peut-être enfin dompté cette épreuve qui ne lui avait jamais réussi jusque-là. C'est sa deuxième victoire pour huit défaites dans des matches à enjeu dans cette compétition. Struff (N.74), qui avait été préféré à Benjamin Becker (N.39) par le nouveau capitaine Michael Kohlmann, lui a opposé une résistance féroce pour sa première apparition en Coupe Davis. Le jeune Allemand (24 ans, 1,96 m), qui s'était surtout fait connaître jusque-là pour sa place de demi-finaliste à Marseille en 2014, a le plus souvent pris en premier l'initiative dans les échanges. Mais il a fini par être rattrapé par son volume d'erreurs. Et Simon, qui aurait pu s'écrouler après la perte du troisième set, a su rester fort mentalement pour finir par faire parler son expérience et son endurance. Le Français est sorti vainqueur au jeu décisif d'un premier set équilibré. Il n'avait encore jamais remporté le moindre tie-break dans un match à enjeu en Coupe Davis, ayant perdu les six précédents. On a alors pensé qu'il allait se libérer définitivement et vite en finir. C'était sans compter sur la combativité de Struff, qui a breaké d'entrée de deuxième set. Le match a dès lors tourné en faveur de l'Allemand, plus audacieux. Après avoir débreaké sur un jeu blanc pour revenir à 2-2, Simon n'a plus existé dans cette manche. Le troisième set a été dur mentalement pour Simon. Malgré les encouragements de Monfils, revenu sur le banc pour le soutenir, il a encore perdu son service d'entrée. Mais il s'est accroché et a égalisé à 3-3 en se faisant un peu plus incisif notamment en retour. Deux jolis coups droits lui ont ensuite permis de breaker pour mener 5-4. Un mauvais jugement sur une balle de break, pour laquelle il a fait à tort appel au "hawk-eye", a cependant permis à Struff de revenir. L'Allemand a ensuite survolé le tie-break. Moins en jambes et un peu moins précis, ce dernier a laissé partir presque sans opposition le quatrième set, Simon breakant à deux reprises. L'issue finale a été très longue à se dessiner. Dans un cinquième set ayant duré 1h09, les deux joueurs ont d'abord été très solides sur leur engagement. Finalement, après avoir mené 30-0 sur son service à 8-8, Struff a commis deux erreurs qui ont relancé Simon. Le Français s'est décalé sur son retour pour breaker. Il n'a ensuite pas tremblé sur sa mise en jeu.

