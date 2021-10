Paris (AFP). Mondial-2022: ouverture le 26 novembre et finale le 23 décembre

Le Mondial-2022 au Qatar débuterait le 26 novembre et se terminerait le 23 décembre, selon la recommandation formulée mardi par le groupe de travail de la Fifa, a appris l'AFP de source proche du dossier. La mise à disposition des joueurs serait prévue le 19 novembre, une semaine seulement avant le début du tournoi, qui serait raccourci par rapport au format habituel. La décision finale doit être prise le 19 mars lors d'un comité exécutif de la Fifa à Zürich. Si ces dates sont bien celles retenues par le comité exécutif, le Mondial-2022 durera quatre semaines. A titre de comparaison, le Mondial-2014 au Brésil s'était tenu du 12 juin au 13 juillet, soit quatre jours de plus. Le groupe de travail réuni mardi à Doha a en effet préconisé de raccourcir le tournoi, sans doute afin de gêner le moins possible les grands championnats européens, déjà opposés à la tenue d'un Mondial en novembre-décembre. Par ailleurs, selon les recommandations du groupe de travail, la Coupe des Confédérations aurait elle lieu aux dates habituelles, c'est à dire en juin-juillet 2021, mais dans un autre pays de la Confédération asiatique. Le Mondial des clubs pourrait lui être organisé au Qatar en novembre-décembre 2021 et servir de répétition au Mondial. Ces derniers points devraient également être discutés en mars à Zurich.

