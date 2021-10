Le Caire (AFP). Mondial-2022: la Ligue arabe dénonce une campagne haineuse contre le Qatar

La Ligue arabe a dénoncé dimanche une "campagne haineuse" contre le Qatar, qui doit accueillir le Mondial-2022 de football, alors qu'un scandale de corruption à l'échelle planétaire éclabousse la Fifa et les conditions d'attribution de la compétition sportive. L'organisation pan-arabe basée au Caire a réaffirmé dans un communiqué son "soutien" au Qatar, qui doit devenir "le premier pays arabe à organiser un tel évènement mondial", et qui a récemment bénéficié d'un soutien similaire de la part du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire