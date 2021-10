Paris (AFP). Charlie Hebdo repart, avec une meute d'emmerdeurs aux trousses

"C'est reparti !": la nouvelle Une de Charlie Hebdo qui sort mercredi, moins frontale que celle des "survivants" à l'égard de l'islam, cible Marine Le Pen, le pape ou Nicolas Sarkozy, sans oublier un jihadiste, kalachnikov entre les dents. Dans la meute de chiens qui en poursuivent un autre, plus petit et à l'air filou, un exemplaire de Charlie roulé dans la gueule, on trouve aussi une caricature de banquier et un micro de BFMTV, la chaîne d'information en continu. Le FN "l'élément central" de la Une, parce qu'ils ont voulu récupérer les évènements du 7-8 et 9 janvier", a expliqué à l'AFP Luz, l'auteur de cette nouvelle Une. "On ne voulait pas offrir le plaisir, y compris à Sarkozy et à toutes nos autres têtes de turc, de les laisser en paix", a-t-il ajouté. Après le dernier numéro, réalisé tout de suite après l'attentat de début janvier, "on passe aux choses toutes aussi sérieuses que sont la politique française et les prochaines zones d'ombre de la République () On ne baisse pas les bras sur les obscurantismes" "Cette couverture est un peu un best of de l'histoire de Charlie, avec ce chien rigolard et cette forme d'innocence qu'on aurait pu trouver dans un dessin des années 1970", a résumé Luz. Alors qu'on demandait à Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, de commenter le personnage de la Une portant une mitre, il a répondu à l'AFP : "C'est un ecclésiastique ! Le pape ou un évêque, c'est comme vous voulez !". "Le sens de ce numéro, c?est de dire que +la vie reprend+", a expliqué de son côté Riss, le nouveau patron de la rédaction, à Libération, le quotidien qui héberge l'hebdomadaire satirique depuis l'attentat. "Derrière, tu peux mettre les gens du FN, tous les trucs et tous les gens qui nous emmerdent", a-t-il ajouté. Toujours sur le site de Libération, Luz s'est réjoui d'avoir fait "un truc joyeux". - 'Irresponsables et soumis' - Il s'est dit "ravi d?avoir dessiné des animaux. Surtout des chiens : ce sont des animaux irresponsables et soumis. Irresponsable, c'est Charlie, soumis, c?est tous les autres qui courent derrière", a-t-il expliqué. Le numéro 1179 de l'hebdomadaire satirique, sur fond rouge et qui sortira en kiosque mercredi, sera diffusé à 2,5 millions d'exemplaires, a annoncé l'hebdomadaire dans un communiqué. De ces 2,5 millions, "240.000 sont prévus pour les abonnés et 250.000 pour une diffusion dans les DOM-TOM (Réunion, Guadeloupe, Martinique) et à l'étranger (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Etats-Unis, Canada)", a expliqué Charlie Hebdo qui reprend un rythme hebdomadaire. L'édition numérique, accessible via smartphones et tablettes, sera elle disponible en français sur l'application mobile Charlie Hebdo dès mercredi matin, précise l'hebdomadaire. Le numéro des "survivants", le premier après la tuerie perpétrée par deux jihadistes le 7 janvier et qui avait fait 12 morts, a été diffusé à 8 millions d'exemplaires, un record historique pour la presse française. Le dernier numéro, avec la caricature de Mahomet en couverture qui tenait une pancarte "Je suis Charlie" et le surtitre "Tout est pardonné", avait suscité des manifestations parfois violentes dans plusieurs pays musulmans. Les attaques de Copenhague, qui ont fait deux morts, et ont visé comme à Paris la communauté juive et un lieu symbolique de la liberté d'expression, ont ravivé les peurs. Des craintes qui n'ont pas empêché de nouveaux talents de rejoindre l'hebdomadaire, dont Pétillon, qui dessine déjà dans Le Canard enchaîné, et l'Algérien Dilem.

