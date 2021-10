Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Birdman, d'Alejandro Inarritu, Oscar du meilleur film

La comédie noire "Birdman", écrite, réalisée et produite par le Mexicain Alejandro Inarritu, a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film, sa quatrième statuette de la soirée. Le film interprété par Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts et Emma Stone entre autres, sur un ex-acteur de films de super-héros qui tente de renouer avec la gloire au théâtre, est le grand gagnant de cette 87ème cérémonie des Oscars. Il faisait notamment face à "Boyhood", "Selma", "Une merveilleuse histoire du temps", et "American Sniper". La comédienne Julianne Moore a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation bouleversante d'une malade d'Alzheimer dans "Still Alice". Elle était en lice face à Rosamund Pike ("Gone Girl"), Reese Witherspoon ("Wild"), Marion Cotillard ("Deux jours, une nuit"), Felicity Jones ("Une merveilleuse histoire du temps"). L'actrice rousse de 54 ans était nommée pour la cinquième fois de sa carrière.

