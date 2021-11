Londres (AFP). Cinéma: DiCaprio et The Revenant, grands gagnants des Baftas britanniques

Cette odyssée du trappeur légendaire du XIXe siècle Hugh Glass a dû attendre les dernières nominations --les plus importantes-- pour obtenir ces consécrations auxquelles s'ajoutent les Baftas du meilleur son et de la meilleure cinématographie. Alejandro Inarritu a dédié son prix du meilleur réalisateur à sa femme avec qui il s'apprête à fêter son 24e anniversaire de mariage: "c'est ce que j'appelle de l'héroïsme et de la survie", a-t-il plaisanté. Il a ensuite rendu hommage pour son prix du meilleur film à son père, décédé il y a deux ans. Leonardo DiCaprio a lui dédié son prix du meilleur acteur à sa mère dont c'était l'anniversaire et à son partenaire à l'écran le Britannique Tom Hardy, le premier en quatre nominations à Londres. L'acteur fait plus que jamais figure de grand favori pour remporter le 28 février prochain l'oscar du meilleur acteur, une consécration qu'il n'a jamais obtenu en cinq nominations. Le film, tourné dans le grand-nord canadien et en Patagonie, en lumière naturelle et dans des conditions très difficiles, est en lice pour 12 Oscars le 28 février. Il a déjà reçu trois Golden Globes en janvier - meilleur réalisateur, meilleur drame, meilleur acteur dramatique. - La surprise "Mad Max: Fury Road" - Plus tôt dans la soirée, la surprise est venue de "Mad Max: Fury Road" qui a remporté la majorité des Baftas techniques avec quatre trophées pour les meilleurs maquillage, montage, costumes et décors. Le trophée de la meilleure actrice est revenue à la toute jeune Brie Larson, 26 ans, pour "Room" où elle tient le rôle poignant d'une jeune mère séquestrée avec son enfant. Elle s'est imposée devant Cate Blanchett ("Carol"), Maggie Smith ("The Lady in the Van"), Saoirse Ronan ("Brooklyn") et Alicia Vikander ("The Danish Girl"). "Carol", l'histoire d'amour entre deux femmes, de Todd Haynes et "Le Pont des Espions", thriller de la guerre froide de Steven Spielberg, qui faisaient figure de favoris avec neuf nominations chacun, n'ont finalement remporté qu'un trophée: le Britannique Mark Rylance a été sacré meilleur second rôle masculin pour sa prestation dans "Le Pont des Espions". Le Bafta du meilleur film britannique est revenu à "Brooklyn" de John Crowley alors que celui du meilleur second rôle féminin a été remporté par la Britannique Kate Winslet, également en course pour un Oscar. Couronnée pour son interprétation de la proche collaboratrice du créateur d'Apple dans "Steve Jobs" de Danny Boyle, elle a confié en conférence de presse "avoir dû se battre" pour se faire envoyer le scénario avant de dédier son trophée à "toutes les jeunes filles qui doutent d'elles-mêmes", se rappelant qu'une professeure de théâtre lui avait prédit une grande carrière dans "les rôles de grosses". "Star Wars: Le Réveil de la Force" a également été honoré avec le Bafta des meilleurs effets spéciaux et celui de la star montante pour le jeune Britannique John Boyega. Le prix du meilleur documentaire est quant à lui revenu au Britannique Asif Kapadia pour "Amy" consacré à la chanteuse britannique Amy Winehouse décédée en 2011. "Vice Versa" de Pete Docter a décroché le Bafta du meilleur film d'animation tandis que Ennio Morricone a remporté, à 87 ans, le Bafta de la meilleure musique originale pour "Les Huit Salopards" de Quentin Tarrantino mais était retenu à Dublin où il dirigeait un concert. L'acteur et réalisateur américano-bahaméen Sidney Poitier et le costumier londonien des stars, Angel, qui est le plus ancien costumier du monde avec 175 ans d'existence, ont également été distingués par des Baftas d'honneur. Les Baftas sont considérés comme un indicateur fiable des futurs gagnants des Oscars. L'année dernière, tous les acteurs -Eddie Redmayne, Julianne Moore, JK Simmons et Patricia Arquette- qui ont remporté un Bafta à Londres ont ensuite été couronnés d'un Oscar à Hollywood. Voici les principaux vainqueurs de cette 69e soirée: - Meilleur film: "The Revenant" d'Alejandro Gonzalez Inarritu - Meilleur réalisateur: Alejandro Gonzalez Inarritu ("The Revenant") - Meilleure actrice: Brie Larson ("Room") - Meilleur acteur: Leonardo DiCaprio ("The Revenant") - Meilleur second rôle féminin: Kate Winslet ("Steve Jobs") - Meilleur second rôle masculin: Mark Rylance (Le Pont des Espions) - Star montante: John Boyega - Meilleur scenario original: Tom McCarthy et Josh Singer ("Spotlight") - Meilleur scenario adapté: Adam McKay et Charles Randolph ("The Big Short: le casse du siècle") - Meilleur documentaire: "Amy" de Asif Kapadia - Meilleur film d'animation: "Vice Versa" de Peter Docter - Meilleur film britannique: "Brooklyn" de John Crowley - Meilleur film en langue étrangère: "Wild Tales" de l'Argentin Damian Szifron

