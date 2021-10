Los Angeles (AFP). Boxe: Pacquiao et Mayweather ont rendez-vous le 2 mai

Après cinq années d'attente, de négociations et de mésententes, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao ont fini par trouver un accord pour s'affronter le 2 mai pour l'un des combats les plus attendus de l'histoire de la boxe. C'est un nouveau "combat du siècle" qui aura lieu dans deux mois et demi à Las Vegas (Nevada) dans le luxueux hôtel-casino MGM Grand. L'expression souvent utilisée n'est cette fois pas galvaudée, puisque ce choc entre deux des meilleurs boxeurs welters de l'histoire devrait atteindre des sommets, au moins d'un point de vue financier. Dans ce duel d'égos sur-dimensionnés et de palmarès hors-normes, tout s'est négocié, même l'identité de celui qui allait annoncer la nouvelle espérée depuis 2009: c'est Mayweather qui a obtenu le droit de rendre public vendredi ce qui avait été formalisé mercredi dans le plus grand secret. "Ce que le monde attendait va enfin arriver: Mayweather contre Pacquiao le 2 mai 2015, c'est fait", a écrit l'Américain sur le réseau social Shots. "J'avais promis à mes supporteurs qu'on y arriverait et j'ai tenu promesse", a ajouté celui qui est surnommé "Money" (argent), en référence à son statut de sportif le mieux payé de la planète. "Je suis très content, Floyd et moi allons donner aux amateurs de boxe le combat qu'ils voulaient depuis des années", lui a répondu Pacquiao sur son compte Twitter où il a publié une photo du précieux contrat. - "Pacman" contre "Pretty Boy" - Même s'ils ne dominent plus leur sujet aussi outrageusement qu'en 2009, date où les premières négociations avaient rapidement avorté, Pacquiao, 36 ans, et Mayweather, 38 ans, sont encore présentés comme les meilleurs boxeurs de leur génération. Fierté des Philippines, où il est notamment député, Pacquiao a décroché un titre mondial dans huit catégories différentes et affiche à son palmarès 57 victoires, dont 38 avant la limite, cinq défaites et deux nuls. "Pacman" a connu une période délicate en 2012 avec deux défaites consécutives, contre Timothy Bradley et Juan Manuel Marquez, mais a balayé depuis les rumeurs d'une prochaine retraite avec trois victoires, aux points, dont la dernière contre Chris Aligieri en novembre à Macao. Mayweather, surnommé "Pretty Boy" (beau gosse), est lui toujours invaincu en 47 combats, dont 26 remportés avant la limite. Il n'est plus qu'à deux victoires du légendaire Rocky Marciano, resté invaincu dans les années 1950, avant de prendre sa retraite en pleine gloire. Depuis plusieurs mois, les deux camps, qui se sont déchirés par la passé sur le partage des droits TV, le nom du diffuseur ou encore la question des contrôles antidopage, s'étaient rapprochés, conscients qu'ils jouaient sans doute leur dernière chance de capitaliser sur l'énorme attente générée par ce combat. - 120 millions de dollars - Mais c'est une rencontre en marge d'un match du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) en janvier à Miami qui a fait basculer les choses. Pour la première fois, Pacquiao et Mayweather se sont parlé d'abord briévement à la mi-temps du match, puis plus longuement dans la nuit. L'enjeu était de taille: plus encore que l'unification de la catégorie des welters -- Pacquiao est le champion WBO, Mayweather détient les titres WBA et WBC--, le combat promet d'être le plus rémunérateur de l'histoire. Selon la presse spécialisée, Mayweather recevrait 60% des recettes soit 120 millions de dollars (106 M EUR) et Pacquiao 80 millions.

