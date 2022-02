Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Boxe: Manny Pacquiao réussit ses adieux en battant Tim Bradley

Après le décevant et bien terne "combat du siècle" perdu face à son grand rival Floyd Mayweather en mai 2015, Pacquiao est descendu du ring pour la dernière fois de sa carrière, en vainqueur éclatant.

Il a dominé de bout en bout son adversaire qu'il affrontait pour la troisième fois (défaite aux points en juin 2012 et victoire aux points en avril 2014) et qu'il a envoyé à deux reprises au tapis.

Même s'il n'a pas offert à ses supporteurs le KO qui leur avait promis, sa victoire à l'issue des douze reprises ne faisait aucun doute pour les spectateurs du MGM Grand Garden Arena, tout acquis à sa cause, et a été confirmée à l'unanimité par les juges (116-110, 116-110, 116-110).

Le Philippin dont la carrière professionnelle avait débuté en janvier 1995 pour une bourse de 1.000 pesos (19 euros), a signé sa 58e victoire, dont 38 avant la limite, six défaites et deux nuls.

L'octuple champion du monde qui, après avoir vécu dans la rue, a amassé une fortune estimé à 500 millions de dollars, dont 20 millions pour son combat d'adieux, veut désormais se lancer à temps complet dans une carrière politique.

Et malgré sa démonstration contre Bradley (33 victoires, deux défaites et un nul) et les espoirs de ses entraîneurs et promoteurs, "Pac-Man", 37 ans, ne semble pas vouloir revenir sur sa décision.

Déjà membre de la chambre des représentants du Parlement philippin, il brigue un poste de sénateur aux élections de mai, en attendant à terme une poste avec encore plus de responsabilités.

"Je pense toujours que c'était mon dernier combat, j'en ai fait la promesse à ma famille, peut-être que j'apprécierai ma vie de retraité de la boxe, ma nouvelle vie destinée à aider et servir mon peuple", a-t-il indiqué après son combat.

"Bradley est un bon boxeur, c'est un champion, ce n'était pas facile", a insisté Pacquiao qui n'était plus apparu sur un ring depuis sa défaite aux points contre Mayweather il y a onze mois.

Son adversaire n'a pas manqué de souligner les qualités de Pacquiao: "Il est très rapide, très explosif, c'est difficile de bien l'appréhender, il a fait la différence avec son expérience. C'est vraiment un homme à part", a conclu Bradley, 32 ans.