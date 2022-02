Vol de parfums en multiples récidives

Immédiatement interpellé, il a eu à répondre de son geste en comparution immédiate du lundi 10 janvier devant le tribunal de Caen.



Déjà 29 mentions au casier

Percevant l'allocation adulte handicapé, il a avoué arrondir ses fins de mois en volant et revendant les produits de ses vols. Selon ses dires, son alcoolisation lui permettait de passer à l'acte plus facilement. Lors de l'audience, le président a mis en avant le casier du prévenu : 29 mentions et presque toutes pour vol ! Par ailleurs, M. B. M.sortait d'un an et demi d'emprisonnement, suite à une précédente condamnation. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas commencé les soins qu'il devait impérativement entreprendre dans le cadre de sa mise à l'épreuve. M. B. M. a finalement été condamné à douze mois d'emprisonnement immédiats ainsi que six mois supplémentaires issus de la révocation d'un précédent sursis.



