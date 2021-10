Les maires de France condamnent la profanation du cimetière de Tracy-sur-Mer

François Baroin, président de l'AMF, a condamné ce mercredi 18 février les "actes odieux et barbares" que constituent "les profanations de 300 tombes et d'une stèle en mémoire des déportés à Sarre-Union et celles du cimetière de la commune de Tracy-sur-Mer" en Normandie.

Dans un communiqué, François Baroin, "au nom du Bureau et de tous les maires de France, condamne avec la plus grande force" ces actes "inqualifiables car ils s'attaquent à la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus profond, le respect des disparus".

Ces actions, ajoute-t-il, "visent aussi à contester un principe essentiel de notre société, le respect de toutes les croyances et opinions, qui est au coeur de notre République tolérante et fraternelle. Toute atteinte à ces valeurs est une attaque contre la communauté nationale".

"L'AMF souhaite que les auteurs de ces profanations soient rapidement arrêtés, déférés à la Justice et condamnés à la hauteur de la gravité de ces faits" François Baroin

Selon l'AMF, François Baroin a contacté les maires des communes concernées pour les "assurer solennellement" du "soutien" de l'association.

Avec AFP.