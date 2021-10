Berlin (AFP). Cinéma: un Iranien et des nouveaux venus bien placés pour l'Ours d'or

Un film du cinéaste iranien dissident Jafar Panahi, des drames guatémaltèque ou italien signés de nouveaux venus et un documentaire chilien figuraient en bonne place face à des poids lourds du cinéma pour remporter l'Ours d'or de la 65e Berlinale, remis samedi soir. Parmi les 19 films en compétition, les derniers opus de l'Allemand Werner Herzog, du Français Benoît Jacquot ou de l'Américain Terrence Malick, diversement reçus, ne semblaient pas avoir la préférence des critiques avant la cérémonie du palmarès qui devait débuter à 18H00 GMT. Le cinéaste iranien Jafar Panahi, sous le coup d'une interdiction de travailler dans son pays et de voyager à l'étranger, semblait au contraire susciter l'enthousiasme avec son film "Taxi", très applaudi dans un festival réputé pour être sensible aux sujets politiques. Chronique à la fois drôle et saisissante de la société iranienne, à travers les déambulations d'un chauffeur de taxi interprété par le réalisateur lui-même, ce long métrage pourrait séduire le jury présidé par le cinéaste américain Darren Aronofsky. Aux côtés de cet habitué de la Berlinale, Grand Prix du jury en 2006 pour "Hors jeu" et prix du scénario en 2013 pour "Pardé", de nouveaux venus dans la compétition figuraient aussi en bonne place. Parmi eux, le Britannique Andrew Haigh, l'un des auteurs, producteurs et metteurs en scène de la série télévisée américaine "Looking", a retenu l'attention avec son troisième film, "45 years". Ce drame conjugal avec Charlotte Rampling et Tom Courtenay, histoire d'un couple vieillissant déstabilisé par la résurgence du passé, a notamment retenu l'attention pour la performance de l'actrice britannique, citée comme possible prix d'interprétation. - Premiers films - Le cinéma latino-américain était aussi bien placé. "Le Bouton de nacre" ("El Boton de nacar") du Chilien Patricio Guzman, 73 ans, seul documentaire en compétition, revisitant l'histoire de son pays, du sort des Indiens de Patagonie aux crimes de la dictature de Pinochet, a notamment été apprécié. L'autre film chilien en compétition, "El Club" de Pablo Larrain, plongée dans les traumatismes du Chili à travers l'étude d'une communauté religieuse déstabilisée par un scandale, a aussi fait des adeptes. Enfin, "Ixcanul", premier film du Guatémaltèque Jayro Bustamante, 37 ans, histoire d'une jeune maya (interprétée par la débutante María Mercedes Coroy) qui rêve de quitter sa campagne pour les Etats-Unis, a été chaleureusement applaudi lors de sa projection. Un autre premier film, "Vergine guirata" ("Sworn Virgin") de l'Italienne Laura Bispuri, a aussi créé la surprise. Il était notamment cité pour un possible prix d'interprétation féminine pour son actrice principale, Alba Rohrwacher, dans le rôle d'une Albanaise qui décide de vivre comme un homme pour échapper à son destin d'épouse soumise. Face à elle, Léa Seydoux pourrait aussi prétendre à un prix d'interprétation pour son rôle de domestique désireuse d'échapper à sa condition dans "Le Journal d'une femme de chambre" de Benoît Jacquot. Favori pour le prix d'interprétation côté masculin, l'acteur finlandais Elmer Bäck a séduit avec sa composition dans le film de Peter Greenaway "Eisenstein in Guanajuato", où il interprète le réalisateur russe du "Cuirassé Potemkine". La nouvelle production virtuose mais chargée du cinéaste britannique de 72 ans, hommage foisonnant et baroque au cinéma, apparaissait comme un candidat de poids pour un prix de mise en scène, s'en tirant mieux que les films des autres vétérans Werner Herzog et Terrence Malick. "Victoria", quatrième film de l'Allemand Sebastian Schipper, thriller énergique tourné en un seul et unique plan, semblait également tirer son épingle du jeu pour la meilleure mise en scène. L'an dernier, l'Ours d'or était revenu au polar chinois "Black Coal, Thin ice" de Diao Yinan. L'ours d'argent du meilleur réalisateur avait été remporté par l'Américain Richard Linklater pour "Boyhood".

