Berlin (AFP). Clooney en ouverture d'une Berlinale sous le signe de la crise des réfugiés

La Berlinale, qui dure jusqu'au 21 février, s'ouvrira avec une projection du 17e opus des réalisateurs américains Joel et Ethan Coen, la comédie "Ave, César !", déclaration d'amour au vieil Hollywood. George Clooney, qui y interprète une vedette des années 1950 disparaissant en plein tournage d'un péplum, est attendu sur le tapis rouge aux côtés de sa femme Amal et des acteurs Channing Tatum et Tilda Swinton. Le film, dans lequel jouent également Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes et le Français Christophe Lambert, sorti la semaine dernière aux Etats-Unis et sur les écrans français la semaine prochaine, sera projeté hors compétition. L'actrice américaine aux trois Oscars Meryl Streep présidera cette année le jury du festival, entourée notamment de l'acteur britannique Clive Owen et de la photographe de mode française Brigitte Lacombe. Ils seront chargés de départager les 18 films en lice pour l'Ours d'or, remporté l'an dernier par "Taxi Téhéran" du cinéaste dissident iranien Jafar Panahi, tourné clandestinement. Parmi les prétendants au titre cette année figurent deux films français, "Quand on a 17 ans" d'André Téchiné, chronique sur l'adolescence avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein et Corentin Fila, et "L'Avenir" de Mia Hansen-Love avec Isabelle Huppert. L'acteur-réalisateur suisse Vincent Pérez présentera quant à lui son troisième long métrage, "Seul dans Berlin", adaptation du best-seller de l'écrivain allemand Hans Fallada. Emma Thompson et Brendan Gleeson y interprètent le couple Quangel, qui se lance dans la résistance au nazisme après la mort de leur fils. Autres films attendus, "Genius" du Britannique Michael Grandage avec Colin Firth, Jude Law et Nicole Kidman, le thriller de science-fiction "Midnight Special" de l'Américain Jeff Nichols, remarqué pour "Mud" et "Take shelter", ou "Kollektivet" ("La Communauté") du réalisateur danois de "Festen" Thomas Vinterberg. - 'Paix entre les peuples' - Loin du glamour, en pleine crise migratoire, et alors que la Commission européenne a exhorté mercredi à nouveau les 28 Etats de l'Union européenne à accélérer l'accueil des réfugiés, la Berlinale portera par ailleurs cette année une attention particulière à ce sujet. Le documentaire en compétition "Fuocoammare" ("Fire at Sea") de l'Italien Gianfranco Rosi, Lion d'or à Venise en 2013 pour "Sacro GRA", sera consacré à l'île italienne de Lampedusa, racontant l'histoire de la communauté locale en première ligne face à l'afflux migratoire. Ce film en rejoindra une douzaine d'autres dans les sections parallèles du Festival, qui se penchent sur l'impact des migrations dans un monde globalisé. La Berlinale, qui porte toujours une attention particulière aux grandes problématiques contemporaines, organisera aussi des initiatives pour les réfugiés : collectes de dons, invitations aux projections --avec des centaines de billets réservés aux migrants--, ou stages avec l'équipe du festival. "Depuis 1951, la Berlinale a contribué à promouvoir la paix entre les peuples et cette année ne fait pas exception", a souligné le directeur du festival, Dieter Kosslick. Le Festival mettra aussi de nouveau un coup de projecteur sur le nazisme avec, outre le film de Vincent Pérez, la présentation du premier biopic allemand d'Anne Frank. Côté français, hors compétition, Gérard Depardieu sera à l'affiche de "Saint-Amour", un road-movie viticole de Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Benoît Poelvoorde. Il jouera aussi le personnage principal de "The End" de Guillaume Nicloux. Les acteurs François Damiens et Vincent Macaigne seront au générique du film "Des Nouvelles de la planète Mars" de Dominik Moll, comédie existentielle aux accents fantastiques. L'Américain Spike Lee viendra présenter, également hors compétition, sa comédie musicale sur la violence à Chicago "Chi-Raq". Son compatriote Michael Moore sera là pour "Where to Invade Next", nouveau documentaire provocateur dans lequel il visite l'Europe. Curiosité cette année, le cinéaste philippin Lav Diaz viendra avec un long métrage historique de plus de huit heures, "Hele Sa Hiwagang Hapis" ("Une berceuse au mystère douloureux"), en lice pour l'Ours d'or.

